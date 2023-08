Nasdaq-100 – Entscheidung über weiteren Kurs naht!

Der Nasdaq®-100 Index büßte in den zurückliegenden Tagen deutlich ein. Dabei wog vor allem der Kurssturz von Apple schwer. Heute deuten unter anderem schwache Wirtschaftszahlen aus China auf Abschläge zur Handelseröffnung. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt verbuchte einen Rückgang beim Export um 14,5 Prozent. Die Verunsicherung könnte die nächsten Tage anhalten. Am Donnerstag stehen Inflationszahlen aus den USA zur Veröffentlichung an. Sie könnten Indizien für oder gegen eine mögliche Zinspause der Fed liefern. Zuletzt zogen die Renditen an den Rentenmärkten deutlich an, was tendenziell gegen eine mögliche Zinspause spricht. Technisch hat der Nasdaq®-100 Index zunächst einen Boden gefunden.

Chart: Nasdaq®-100 Widerstandsmarken: 15.500/15.660/15.790/15.930/16.000/16.370 Punkte Unterstützungsmarken: 13.300/14.690/14.965/15.250 Punkte Nach dem Rekordhoch in der dritten Juliwoche ging dem Nasdaq®-100 die Puste aus und drehte in den Konsolidierungsmodus. In den zurückliegenden Handelstagen bildete der Index bei 15.250 Punkten einen Doppelboden. Nun richtet sich das Augenmerk auf die Widerstandsmarke bei 15.500 Punkten. Gelingt der Ausbruch über dieses Level eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis 15.660 Punkte (obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals) und im weiteren Verlauf bis 15.790 Punkte. Der RSI hat bereits nach oben gedreht. Beim MACD deutet sich eine Trendumkehr an. Die Bären haben das Handtuch jedoch noch nicht geworfen. Der Nasdaq-100-Future deutet auf eine leichtere Eröffnung hin. Solange die Hürde bei 15.500 Punkten noch nicht überwunden ist, sollten Anleger auf die Unterstützung bei 15.250 Punkten achten. Sinkt der Index hingegen unter diese Marke droht eine weitere Verkaufswelle bis 14.965 beziehungsweise 14.690 Punkte. Nasdaq®-100 in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 08.03.2023 – 08.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Nasdaq®-100 in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.08.2016 – 08.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Turbo Open End Bull auf den Nasdaq®-100 Index für Spekulationen, dass der Index steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD Hebel Finaler Bewertungstag Nasdaq-100 HC707N 13,60 13.798,232664 13.798,232664 9,9 Open End Nasdaq-100 HC7BVF 5,16 14.745,931724 14.745,931724 24,6 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.08.2023: 14:30 Uhr Turbo Open End Bear auf den Nasdaq®-100 Index für Spekulationen, dass der Index fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD

K.O.-Barriere in USD Hebel Finaler Bewertungstag Nasdaq-100 HC6VR8 9,24 16.268,777446 16.268,777446 -16,2 Open End Nasdaq-100 HC73GJ 17,91 17.226,950752 17.226,950752 -8,1 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.08.2023; 14:30 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie von Nasdaq-100 finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

