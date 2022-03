Nasdaq 100 – Was für eine Vorstellung!

Die Bullen im Nasdaq-100® Index waren zuletzt da, als sie dringend gebraucht wurden. Stand vor einigen Tagen noch die Frage nach Kursen unter 13.000 Punkten im Raum, stabilisierten die Käufer den Index kurz vor dieser runden Marke und drehten gerade im Mittwochshandel mächtig auf. Sogar der Zielbereich um 13.700 Punkte wurde überrannt.

Die Käufer müssen das positive Momentum nun unbedingt beibehalten, denn der vorherrschende Abwärtstrend ist immer noch nicht beendet. Als Unterstützungslevel fungiert die kleine Ausbruchsmarke bei 13.793 Punkten. Solange sie hält, ist eine direkte Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung mit Kurszielen um 14.060 Punkte und darüber rund 14.300 Punke möglich.

Auch Kurse unter 13.793 Punkten könnten die Bullen noch kontern, wenngleich das Momentum in diesem Fall schon wieder zu kippen drohen würde. Spätestens aber unter 13.475 Punkten wären die Bären am Zuge und könnten den Index auf 13.129 und darunter erneut in Richtung der 13.000-Punkte-Marke drücken.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.01.2022 – 16.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.03.2017 – 16.03.2022 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HB2XV5 16,12 12.125 7,79 31.03.2022 Nasdaq-100® Index HB2UY4 9,91 12.825 12,67 31.03.2022 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 17.03.2022; 14:38 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HB2PJJ 23,80 16.475 5,27 31.03.2022 Nasdaq-100® Index HB2TA9 13,66 15.375 9,00 31.03.2022 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 17.03.2022; 14:40 Uhr Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq 100 – Was für eine Vorstellung! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.