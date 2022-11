Nokia – Wann endet die Seitwärtsphase?

Vor rund einem Monat stellte Nokia die Ergebnisse des dritten Quartals vor, die Aktie stürzte daraufhin ab. Seit einigen Wochen befindet sich der Wert wieder auf dem Weg der Besserung.

Das Ergebnis im dritten Quartal überzeugte den Markt nicht. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 16 % auf 6,24 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie stieg um 25 % auf 0,10 EUR. Nach neun Monaten beliefen sich die Erlöse auf 17,46 Mrd. EUR, ein Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 13 % auf 0,27 EUR.

Aufgrund günstiger Wechselkursverhältnisse hält das Management für das Gesamtjahr inzwischen einen Umsatz zwischen 23,9 und 25,1 Mrd. EUR als erreichbar. Die alte Prognose lautete auf 23,5 bis 24,7 Mrd. EUR. Die vergleichbare operative Marge dürfte hingegen weiter zwischen 11,0 % und 13,5 % liegen. Gerade die Umsätze in Nordamerika entwickelten sich positiv. Das große Problem ist die Sparte Nokia Technologies, die vorrangig dafür verantwortlich ist, dass die erzielte Marge den Markt enttäuschte. Erhoffte Vertragsabschlüsse rund um Patente mit chinesischen Smartphone-Herstellern wie Vivo oder Oppo blieben im letzten Quartal aus. Die Patentstreitigkeiten führten gar so weit, dass der Verkauf von Oppo- und Oneplus-Geräten in Deutschland komplett gestoppt wurde. Ausbleibende Lizenzgebühren lasten wiederum auf Nokias Gewinn, die Margen liegen aufgrund niedriger Kosten in diesem Bereich bei über 75 %.

Analysten rechnen im laufenden Geschäftsjahr mit Erlösen von 24,7 Mrd. EUR und einem Gewinn je Aktie von 0,41 EUR bei Nokia, was einem Ergebnisplus von knapp 11 % entsprechen würde. 2023 dürfte der Umsatz um gut 4 % und das Ergebnis um 13 % auf 0,47 EUR je Aktie anziehen. Damit errechnen sich für den Wert KGVs von 11 und 10.

Chart: Nokia

Widerstandsmarken: 4,70 + 4,86 + 5,15/5,19 + 5,70 EUR

Unterstützungsmarken: 4,35 + 4,26 + 4,12 + 3,71 EUR

Unter charttechnischen Gesichtspunkten ist die Nokia-Aktie in einer breiten Range gefangen, wobei die Bullen im Zuge des Abverkaufs im Oktober die untere Begrenzung um die Marke von 4,20 EUR halten konnten. Aktuell kämpft der Wert mit dem EMA50 im Wochenchart als Hürde, darüber könnte er das Hoch bei 4,86 EUR ansteuern. Größere Impulse zur Oberseite dürften wohl erst oberhalb der Widerstandszone zwischen 5,15 und 5,19 EUR entstehen. Dann wäre Platz in Richtung 5,70 EUR.

Unterhalb von 4,12 EUR wäre dagegen mit Abgaben in Richtung der Unterstützung bei 3,71 EUR zu rechnen.

Anleger, die bei der Aktie von Nokia investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Aktienanleihe mit der WKN HVB7BA tun. Diese befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die auf einen Befreiungsschlag aus der Range in Richtung 5,70 EUR direkt oder erst nach Überwinden der Hürde bei 5,15/5,19 EUR setzen möchten, können dagegen auf die Derivate WKN HR3K2Z oder HR764X zurückgreifen.



Nokia in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.06.2020 – 22.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Nokia in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 – 22.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Aktienanleihe auf die Aktie von Nokia



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Maximaler Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Nokia HVB7BA * 100,00%** 107,30%** 13.12.2023 7,30%

* Zeichnungsfrist bis 15.12.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.11.2022, 12:58 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsscheine auf Nokia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Laufzeit Nokia HR3K2Z 1,56 3,1460 3,01 open end

Nokia HR764X 0,84 3,8651 5,60 open end

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.11.2022; 13:02 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsscheine auf Nokia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Laufzeit Nokia HR92RS 1,43 6,0861 3,26 open end Nokia HB2M1Y 0,60 5,2493 7,73 open end

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.11.2022; 13:06 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Nokia finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar.

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





