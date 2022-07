OPEC-Generalsekretär Barkindo stirbt mit 63 Jahren

Abuja (Reuters) - OPEC-Generalsekretär Mohammad Barkindo ist tot.

Dies teilte Mele Kyari, Chef des staatlichen nigerianischen Ölkonzerns NNPC am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Barkindo sei am Dienstag kurz nach einem Treffen mit dem nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari und einem Auftritt bei einer Energiekonferenz in der nigerianischen Hauptstadt Abuja gestorben.

Der 63-jährige Barkindo sollte nach sechs Jahren Ende dieses Monats sein Amt als Chef der Organisation Erdöl exportierender Länder abgeben, das er 2006 kommissarisch schon einmal innehatte. Seine Karriere in der Ölindustrie startete er Anfang der 1980er Jahre. Von 2009 bis 2010 war er Chef des Ölkonzerns NNPC. Außerdem vertrat er Nigeria in der Wirtschaftskommission der OPEC.

In Barkindos Amtszeit seit 2016 fiel eine der turbulentesten Phasen für die Ölindustrie. Durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 brach der Ölpreis weltweit ein. Gleichzeitig bereitete Barkindo mit der Etablierung von "OPEC+" einer engeren Zusammenarbeit des Exportkartells mit anderen Förderländern den Weg.

