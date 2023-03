Palo Alto Networks – Aktie sammelt Kräfte

Aktien der auf Cybersicherheit spezialisierten US-Firma Palo Alto Networks haben zu Beginn dieses Jahres unlängst ein Kaufsignal durch den Ausbruch über einen vorausgegangenen Abwärtstrend aktiviert. Allerdings scheinen die endgültigen Ziele noch nicht erreicht worden zu sein. Aktuell konsolidiert das Wertpapier in einem abwärts gerichteten Abwärtstrend, der die Vermutung einer bullischen Flagge zulässt und dadurch weitere Anstiegschancen bestehen .

Nachdem das Papier von Palo Alto Networks im Frühjahr 2022 seinen vorläufig letzten Hochpunkt bei 213,63 US-Dollar markiert hatte, setzt eine nicht unerwartete Konsolidierung ein, diese fiel relativ heftig aus und führte das Papier auf rund 140,00 US-Dollar abwärts. In den folgenden Monaten folgte eine volatile Seitwärtsbewegung, die Ausschläge auf der Oberseite wurden jedoch zunehmend kleiner, womit ein klassischer Abwärtstrend etabliert wurde. Bis Anfang dieses Jahres kam es hierbei zu Verlusten auf 132,22 US-Dollar, aber der kurzfristige Ausflug unter die markante Unterstützung von 140,00 US-Dollar erwies sich rasch als Fehlsignal. Nur wenig später zogen die Notierungen nämlich stark an und Palo Alto Networks konnte seinen vorausgegangenen Abwärtstrend mit einem Kursanstieg an die Zwischenhochs aus September letzten Jahres beenden. Seit Anfang März konsolidiert das Papier talwärts, weist hierbei allerdings keine klassischen Top-Muster auf, was auf eine bullische Flagge schließen lässt.

Technisch drei Wellen notwendig

In diesem Jahr ist lediglich eine lange Kaufwelle zu erkennen. Die zweite wird derzeit durch die aktuellen Abschläge geprägt. Aus technischer Sicht fehlt allerdings noch ein weiterer Aufschwung, sodass oberhalb von 193,00 US-Dollar noch ein Anstieg an die finale Zielzone bestehend aus den Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr bei 213,63 US-Dollar als sehr wahrscheinlich einzustufen ist. Entsprechend gut würde sich bei positiver Auflösung ein derartiges Szenario für ein Long-Investment anbieten. Sollten in der mehrere Wochen anhaltenden Konsolidierung neuerliche Tiefs vorkommen, könnte es in den Bereich von 178,48 und darunter sogar auf 170,75 US-Dollar talwärts gehen. Dies wäre mit einem Kurslückenschluss verbunden, spätestens von dort aus dürfte auch mithilfe des EMA 200 allerdings wieder ein längerer Aufschwung auf die Aktie warten.

Widerstände: 189,43; 192,84; 193,83; 197,62; 200,25; 203,79 US-Dollar

Unterstützungen: 185,94; 181,63; 178,97; 175,93; 170,80; 169,20 US-Dollar

Palo Alto Networks Inc. in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2022 – 16.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US6974351057

Palo Alto Networks Inc. in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.03.2018 – 16.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US6974351057

Call Optionsschein auf Palo Alto Networks für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Abstand Basispreis Omega Letzter Bewertungstag Palo Alto HC13S1 3,01 180,00 4,55% 3,76 13.12.2023 Palo Alto HC2F19 1,62 200,00 -6,04% 5,44 13.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.03.2023; 11:25 Uhr

Put Optionsschein auf Palo Alto Networks für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Abstand Basispreis Omega Letzter Bewertungstag Palo Alto HC495B 3,44 200,00 6,04% -2,48 18.12.2024 Palo Alto HC4GZX 2,47 200,00 5,98% -3,80 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.03.2022; 11:25 Uhr

Weitere Produkte auf Palo Alto Networks Inc. und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





