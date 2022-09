PayPal – Ab jetzt wieder bergab?

Bis vor kurzem bemühten sich Anleger mit aller Macht, die PayPal-Aktie wieder in bullisches Fahrwasser zu bringen. In der letzten Handelswoche schlug dieses Vorhaben jedoch fehl. Statt die gestartete Aufwärtswelle weiter fortzusetzen, kommt es erneut zu stärkeren Verlusten. Muss jetzt wieder mit einer größeren Abwärtsbewegung gerechnet werden?

Bereits seit gut einem Jahr finden Anleger keine Kaufanreize mehr bei der PayPal-Aktie. Aufgrund der mehrfachen Prognosesenkungen, dem aktuellen Marktumfeld inklusive der Aussicht auf weiter steigende Zinsen verstrickt dies Investoren. Zuletzt jedoch versuchten sich die Papiere wieder an einer Art Bodenbildung. Dabei sorgte das Engagement des aktivistischen Investors Paul Singer mit seinem Investmentvehikel Elliott Management in Höhe von zwei Mrd USD sowie der neue Finanzchef Blake Jorgensen für positive Impulse bei Anlegern. Allerdings bröckelt diese Aufbruchsstimmung wieder ab. Marktbeobachter führen dies auf die weiterhin eingetrübte Stimmung an den Märkten zurück, welche besonders Tech-Titel belasten.

Chart: PayPal

Widerstandsmarken: 89,32 + 89,79 + 92,25 + 99,30 + 101,95 + 103,03 USD

Unterstützungsmarken: 74,66 + 71,63 + 68,61 USD

Besonders aus technischer Sicht gilt der Rückfall unter den kumulativen Support um ≈90 USD als besonders schmerzhaft. Mit dieser Entwicklung wurde bereits ein Sell-Signal ausgelöst. Durch den zusätzlichen Rutsch unter das untere Bollinger Band wird diese Abwärtsdynamik nochmal bestärkt, womit eine Fortsetzung der Verkäufe als wahrscheinlich gilt. Als Kursziele liegen hierbei die Supports bei 74,66, 71,63 sowie 68,61 USD im Chart. Möchte man auf dieses bärische Szenario spekulieren, eignen sich hierfür die zum Beispiel die Turbo-Bear-Optionsscheine mit der WKN HB5P1J oder HC081X.

Gelingt jedoch die Überraschung und 92,25 USD werden zurückerobert, würde damit das ausgelöste Verkaufssignal in letzter Instanz negiert werden. Folglich würde ein Erholungsversuch auf 99,30 – 103,03 USD als wahrscheinlich gelten.

PayPal in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.03.2022 – 27.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

PayPal in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017– 27.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsscheine auf PayPal für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag PayPal HB890V 1,79 68,97 5 Open End PayPal HB8P3N 0,97 76,85 9,16 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2022; 10:49 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsscheine auf PayPal für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag PayPal HB5P1J 1,96 103,93 4,55 Open End PayPal HC081X 0,74 91,99 12,17 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2022; 10:51 Uhr

