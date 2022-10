PAYPAL – Bullen in Lauerstellung

Nach einer enttäuschenden Vorstellung im ersten Halbjahr hat sich die Paypal-Aktie inzwischen gefangen und zeigt kurzfristig Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein technisches Kaufsignal ist möglich.



Für Paypal-Aktionäre läuft das Jahr 2022 bislang alles andere als erfreulich. Neben der allgemeinen Schwäche am Markt und dort speziell im Technologiesektor gab es bei Paypal auch unternehmensspezifische Gründe, die zu dem Kursrutsch von über 60 % im Jahrestief führte. Das Management vollzog einen Strategiewechsel weg von Neukundenakquise um jeden Preis hin zur besseren Monetarisierung bestehender Kundschaft. Auch machte sich der Wegfall als Zahlungsdienstleister beim langjährigen Partner eBay im Zahlenwerk bemerkbar. Die Jahresprognose wurde eingestampft. Inzwischen erwarten Analysten im laufenden Jahr zwar einen weiteren Umsatzanstieg um rund 10 % auf 27,9 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie soll hingegen um 15 % auf 3,93 USD je Aktie fallen.

Für die Folgejahre gehen Analysten wieder davon aus, dass das Unternehmen zu alter Stärke und Wachstumsraten beim Gewinn von um die 20 % zurückfinden wird. Genau dort liegt folglich das große fundamentale Fragezeichen. Auf Basis der Schätzungen für 2022 wird die Aktie mit einem KGV von 24 und einem KCV von 20 bewertet. Das entspricht sicherlich nicht mehr den exorbitanten Bewertungen aus dem Jahr 2021, wäre aber bei niedrigeren Wachstumsraten teuer. Schafft das Management es aber tatsächlich, das Unternehmen in den kommenden Jahren in Richtung 6,50 USD Gewinn je Aktie und einem Free Cashflow von 8 Mrd. USD zu bewegen, würden sich die Kennzahlen auf 15 beim KGV bzw. 14 beim KCV verbessern. Hierfür müsste der Kurs aber stabil bleiben und die Aktie dürfte nicht steigen.

Dieses Rechenspielchen zeigt aber gut das Problem, das derzeit viele Aktien haben. Der Markt ist trotz der fundamentalen Verwerfungen größtenteils noch sehr optimistisch unterwegs, was die Aussichten für die kommenden Jahre anbelangt. Bei Paypal könnte die jüngste Stärke aber auch auf den Einstieg des Großinvestors Elliott Management zurückzuführen sein, der sich mit 2 Mrd. USD am Unternehmen beteiligt hat. Elliott ist bekannt, bei „Restrukturierungsfällen“ hart durchzugreifen. Auch möchte Elliott, dass Paypal seine Aktionäre verstärkt mit Aktienrückkäufen belohnt. Ein neues 15 Mrd. USD schweres Rückkaufprogramm wurde in diesem Jahr aufgelegt.

Chart: Paypal

Widerstandsmarken: 95,00 + 107,75 + 117,65 USD

Unterstützungsmarken: 89,32 + 84,13 + 76,71/75,40 USD

Charttechnisch ist die Aktie aktuell drauf und dran, den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Augusthoch hinter sich zu lassen. Gelingt dies in den kommenden Tagen, wäre ein Kaufsignal aktiviert, welches Potenzial bis zur Kurslücke bei 107,75 USD freisetzen würde. Darüber liegt ein weiteres Gap im Chart bei 117,85 USD. Eine mittel- bis langfristig entscheidende Widerstandszone notiert zwischen 121,48 und 124,45 USD. Erst wenn diese Zone bricht wäre auch eine Umkehr im großen Zeitfenster geschafft.

Fällt die Aktie unter 84,13 USD, wäre ein Verkaufssignal ausgelöst, das zu weiteren Abgaben in Richtung 76,71 bis 75,40 USD führen könnte. Aus Investorensicht ist es wiederum wichtig, dass die Aktie den Supportbereich knapp unter der Marke von 70 USD verteidigt.

Anleger, die bei der Aktie von Paypal auf einen Ausbruch zur Oberseite setzen möchten, können dies mit den open end Turbo-Bull-Optionsscheinen mit der WKN HB7GDT oder HB8TX5 tun. Unter 84,13 USD werden dagegen Short-Spekulationen, beispielsweise mit WKN HB9BT0 oder HB5P1M, interessant.

Paypal in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2022 – 06.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Paypal in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2017 – 06.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Paypal für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Paypal HB7GDT 3,57 59,52 2,66 Open End Paypal HB8TX5 1,54 79,46 5,93 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.10.2022; 10:29 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Paypal für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Paypal HB9BT0 3,45 127,24 2,91 Open End Paypal HB5P1M 1,68 109,83 6,20 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.10.2022; 10:30 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Paypal finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





