Paypal Inc. – Zahlungsdienstleister beschert Ihnen schöne +36%-Gewinnchance

Das bei vielen Konsumenten beliebte Unternehmen PayPal hat nach einem Kursverlust von mehr als 70 % eine Bodenbildung abgeschlossen. Mit dem hier vorgestellten Bonus-Cap-Zertifikat bietet sich bis Mitte nächsten Jahres eine Gewinnchance von 36 %.

Im Juli 2021 musste man für die Aktie noch über 300 US-Dollar bezahlen. Elf Monate später waren es nur noch 67 US-Dollar. Seitdem hat sich die Aktie wieder auf den Weg nach oben begeben und kämpft momentan mit der runden Marke von 100 US-Dollar. Runde Marken, das sind immer starke Widerstände.

Das sorgt für künstlichen Verkaufsdruck und starke Schwankungen. Die Aktie bewegt sich seit einigen Wochen seitwärts. Das ist genau das richtige Szenario, um mit dem hier vorgestellten Bonus-Cap-Zertifikat Geld zu verdienen, wenn die Aktie dieses luftige Kursniveau verteidigt und eventuell sogar bis zu der bei 116 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie vorstößt. Selbst Kursverluste sind nicht tragisch. Solange die Aktie nicht auf ein neues Jahrestief fällt, verdienen Sie immer noch knapp 36 % bis Juni 2023.

Das Jahrestief der Aktie wurde bei 67,58 US-Dollar ausgebildet. Die Sicherheitsbarriere des hier vorgestellten Bonus-Caps-Zertifikats liegt mit 66 US-Dollar knapp darunter. Die Aktie handelt bei 96,17 US-Dollar (Stand 8.09.2022).

Der Zwischenraum bis 66 US-Dollar ist ein sehr schöner Puffer von mehr als 31%, um ruhig schlafen können.

Bleibt die Aktie während der Laufzeit bis zum 16. Juni 2023 immer oberhalb dieses Sicherheitslevels, welches im nachfolgenden Chart als rote, waagerechte Linie eingefügt ist und berührt die Marke nie, gibt es zum Abrechnungstag am 23. Juni 2023 genau 190 Euro. Das Zertifikat ist währungsgeschützt.

In der Grafik ist noch eine obere, blaue und waagerechte Linie eingefügt. Das ist die Kursmarke, mit der das Bonus-Level definiert wird. Diese liegt 190 US-Dollar unter dem bisherigen Allzeithoch, was die Aktie am 26. Juli 2021 bei 310,16 US-Dollar ausgebildet hat.

Paypal-Aktie im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.02.2018 – 08.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

Der Sicherheitspuffer über 31 Prozent sorgt so schon für Sicherheit, dazu kommt noch die Charttechnik, die ebenfalls verspricht, dass das Sicherheitslevel bei 66 US-Dollar nicht angesteuert wird. Die Aktie befindet sich leicht über der hellgrünen neuen Unterstützungszone zwischen 82 und 92 US-Dollar, dazu noch deutlich über der in Dunkelgrün eingezeichneten Unterstützungszone im Bereich um 70 US-Dollar, die zurückgeht auf das Tief des Jahres 2018. Das hier vorgestellte Bonus-Cap-Zertifikat verdient Geld, wenn diese mehrfachen Unterstützungszonen nicht unterschritten werden und die Aktie möglicherweise einfach nur dort oben bleibt oder sich seitwärts bewegt. Wenn allerdings 66 US-Dollar von der Aktie selbst berührt wird, verfällt der Bonus, man bekommt zum Zahlungstermin 7 Tage später, am 23. Juni 2023 exakt den US-Dollar-Aktienkurs in Euro ausgezahlt, zu dem die Aktie am 19. Juni mit Schlusskurs aus dem Handel geht, solange dieser nicht über 190 US-Dollar liegt. Steigt die Aktie also weiter als nur bis 190 US-Dollar, kann maximal auf jeden Fall nur 190 Euro erlöst werden. Das Zertifikat handelt momentan bei knapp 137 Euro. Wer davon ausgeht, dass die Aktie auf über 66 US-Dollar verbleibt, darf mit einem Wertzuwachs von über 36 Prozent in weniger als einem Jahr rechnen. Die Position sollte sicherheitshalber geschlossen werden, wenn die Aktie unter 80 US-Dollar abrutscht.

Bonus-Cap-Zertifikat auf die Paypal-Aktie für eine Spekulation auf eine Seitwärts- bzw. dezente Aufwärtsbewegung der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Bonus/Cap letzter Bewertungstag Max. Auszahlung

Paypal-Bonus-Cap HB99NQ 139,50 66,00/190,00 USD (Quanto) 16.06.2023 190,00 Euro

