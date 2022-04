PayPal - Spannung vor den Quartalszahlen

Werbung



Die Berichtssaison ist im vollen Gange und PayPal gewährt diesen Mittwoch (27.04.2022) seinen Anlegerinnen und Anleger einen Einblick in die Bücher. Die entsprechenden Quartalszahlen könnten wegweißend für die weitere Kursentwicklung des Zahlungsdienstleisters sein.



Bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen überraschte der Konzern mit dem unerwarteten Abgang seines Finanzchefs. Dazu zeigt der Aktienkurs des Unternehmens über die letzten Monate aufgrund des trüben Geschäftsausblicks im letzten Quartal, eine deutliche Abwärtstendenz und steht nach dem Allzeithoch im Juli 2021 (USD 310,16) aktuell bei USD 86,03 (22.04.2022), was gleichzeitig dem 52-Wochen-Tief entspricht. Umso mehr könnte sich ein Blick auf die bevorstehenden Ergebnisse lohnen.





Das laufende Geschäft



Für über 400 Millionen Nutzer ist PayPal eine sichere Möglichkeit für Geldüberweisungen. Vor allem im Bereich des Online-Shoppings ist das Bezahlsystem oft die erste Wahl für Kunden. Mit Blick auf die weltweite Akzeptanz von PayPal als digitales Portemonnaie, sticht der Zahlungsdienstleister bei den Online-Händlern mit einer Akzeptanz von 76 Prozent heraus. Das Konkurrenzprodukt „Apple Pay“ des kalifornischen Tech-Riesen Apple kommt hingegen nur auf eine Akzeptanz von 27 Prozent.



Seit dem letzten Jahr (2021) werden zudem Ratenzahlungen und „Pay Later“ Optionen beim Check-Out angeboten. Die Neuerungen könnten sich als weitere Wachstumstreiber erweisen, denn laut Federal Reserve steigen die Nettokreditaufnahmen, mit Ausnahme von 2020 und 2021, seit einem Jahrzehnt konstant an. Diese Zahlen spiegeln sich ebenfalls in den jüngsten Quartalsberichten des Unternehmens wider.







Bei Bloomberg setzen 39 Analysten die Aktie auf BUY, 16 auf HOLD und 1 Analyst auf SELL mit einem durchschnittlichen 12-monatigen Preisziel von USD 164,00.





Analysten äußern sich kritisch



Im drittel Quartal des letzten Jahres (2021) wurde bekanntgegeben, dass der Online-Riese Ebay und PayPal fortan getrennte Wege gehen. Ebay hatte sich mit dieser Entscheidung am Rivalen Amazon orientiert und wollte zukünftig nicht nur die Handelsplattform anbieten, sondern auch die Zahlungsabwicklung in die eigenen Hände nehmen. Erste Stimmen bezüglich möglicher Umsatzeinbrüche wurden laut. PayPal bestätigte jedoch in seinem Quartalsbericht (Q4 2021), dass ein Umsatzeinbruch von lediglich 3 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr auf den Ausstieg von Ebay zurückzuführen sei.



Ein weiterer Dorn im Auge der Investoren könnten die von der Chef-Etage gesenkten Aussichten für das Gesamtjahr 2022 sein. Zwar sieht das Management für das laufende Geschäftsjahr weiterhin solide Wachstumsraten im Bezug zum Umsatz und Gewinn je Aktie - mit Erwartungen in Höhe von 20 bzw. 23 Prozent -, auf der Kehrseite könnten operative Margen, sowie eine höhere Steuerrate für das Jahr 2022 die prognostizierten Ergebnisse jedoch drücken. Derzeitige makroökonomische Einflüsse könnten sich ebenfalls negativ auf das Konsumentenverhalten auswirken.



Interessant könnten die kommenden Quartalszahlen und Prognosen des Unternehmens für Anlegerinnen und Anleger sein, die sich ein klares Bild über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wünschen.

Bank Vontobel Europe AG

Digital Investing



Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main

INT: +49 69 695 996 3205



Email

Website TEL: 00 800 93 00 93 00INT: +49 69 695 996 3205

Wichtige Risiken:





Korrelationsrisiko: Multi Aktienanleihen mit Barriere (Worst of): Dieser Typ der Aktienanleihen bezieht sich auf mehrere Basiswerte. Damit ist der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der Basiswerte voneinander (sog. Korrelation) wesentlich für die Beurteilung des Risikos, dass mindestens ein Basiswert seine Barriere erreicht. Anleger sollten beachten, dass bei mehreren Basiswerten für die Bestimmung des Auszahlungsbetrags der Basiswert maßgeblich ist, der sich während der Laufzeit der Wertpapiere am schlechtesten entwickelt hat (sog. Worst-of-Struktur). Das Risiko eines Verlusts des investierten Kapitals ist daher bei Worst-of-Strukturen wesentlich höher als bei Wertpapieren mit nur einem Basiswert.



Marktrisiko / Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt.



Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.



Wichtige Hinweise:

Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar und sind über den jeweiligen Produktlink abrufbar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf künftige Wertentwicklung beziehen. Derartige Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die steuerliche Behandlung von Wertpapieren beziehen. Diese hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.



Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: 00 800 93 00 93 00

Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202

E-mail: zertifikate.de@vontobel.com



Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München



Aufsichtsrat: Dr. Thomas Heinzl (Vorsitz)

Vorstand: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Anton Hötzl

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419

USt.-IdNr. DE 264 319 108



Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Bankenaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management

Marie-Curie-Str. 24 – 28

60439 Frankfurt am Main

Vontobel ist eine international ausgerichtete Schweizer Privatbank und gehört zu den führenden Emittenten von Zertifikaten und Optionsscheinen in der Schweiz und in Europa. Langjährige Erfahrung und eine vertiefte Expertise kennzeichnen erstklassige Lösungen und einen erstklassigen Service.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.