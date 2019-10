Philipp Arnold (Zertifikate Forum Austria) - "Vorteile der Zertifikate stärker kommunizieren"

Nach der Ankündigung, dass die Leiterin Strukturierte Produkte, Heike Arbter, per 1. Mai 2019 in den Vorstand der Raiffeisen Centrobank (RCB) einzieht, wurde auch der von ihr zukünftig verantwortete Marktbereich auf neue Beine gestellt: Philipp Arnold und Roman Bauer führen gemeinsam den Geschäftsbereich Strukturierte Produkte der RCB, wobei Arnold für den Vertrieb und das Marketing verantwortlich ist. Arnold trat 2005 in die RCB ein und ist seit 2013 Head of Sales Western Europe & Marketing. Arnold hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Dem Vorstand des Zertifikate Forum Austria (ZFA) gehört er seit April 2019 an.

Herr Arnold, Sie sind seit April Vorstandsmitglied des ZFA. Dürfen wir Sie bitten, sich selbst ein wenig vorzustellen?

Gerne. Ich bin 2005 ins Zertifikategeschäft eingestiegen. Damals erlebte die Branche einen großen Boom. Wir ermöglichten den Anlegern einfachen Zugang zu den verschiedensten Märkten, fast wöchentlich wurden neue Basiswerte mit "fancy" Auszahlungsprofilen handelbar gemacht, und das hat das Image der Zertifikate bei manchen Anlegern bis heute geprägt. Unser Selbstverständnis war, dass wir so gut wie jedes Kundenbedürfnis befriedigen konnten. In den vergangenen Jahren haben sich unsere Aufgabe und unser Selbstverständnis komplett gewandelt. Jetzt heißt es: Wie kann ich mit einfachen, vorhandenen Funktionsweisen aus unserer Toolbox für die Anlagebedürfnisse breiter Schichten - ja, auch der Sparer - nachhaltige Lösungen fin¬den? Das bedingt, dass wir viel stärker die Vorteile der Zertifikate und den Nutzen der strukturierten Anlageprodukte kommunizieren müssen.

Jetzt würden wir gerne konkrete Beispiele hören. Erstens meine ich damit Auszahlungsprofile von Zertifikaten, die keinen steigenden Markt brauchen, um dem Anleger eine

positive reale Rendite über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu sichern. Seit den Tiefstständen im Jahr 2009 sind Aktienmärkte sehr gut gelaufen und die Kursfantasie ist für viele schon ausgereizt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass gerade diese Auszahlungsprofile stark nachgefragt werden. Zweitens wissen wir aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen und aus unserer Erfahrung, dass langfristig eine attraktive Rendite eines Portfolios ohne Beteiligung an unternehmerischem Risiko nicht darstellbar ist. Die meisten Anleger scheuen aber eine Direktbeteiligung oder vertragen das Risiko nicht. Für all jene Anleger, und das sind viele, bieten wir Produkte, die die Renditen des Aktienmarktes mitnehmen, nach unten aber Absicherung bieten. Mit Teilschutzprodukten kann man 3 bis 6 Prozent jährliche Rendite erzielen, ist aber gegen Kursverluste von bis zu 50 Prozent abgesichert.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die zukünftigen Aufgaben des ZFA?

Wir sind mittlerweile Experten für komplexe regulatorische Anforderungen, und die Regulatorik wird uns weiter beschäftigen. Für die Kommunikation bedeutet das, dass wir den Nutzen und Mehrwert von Zertifikaten einfach und verständlich transportieren müssen, dabei aber rechtlich sehr präzise sind. Wir werden neue Schichten für Zertifikate gewinnen, denn dort, wo sich Berater und Endkunden mit Zertifikaten auseinandersetzen, haben wir dauerhafte Fans für unsere Produkte. Jetzt gilt es, auch Personen anzusprechen, die bisher nicht Wertpapier-affin waren. Dabei geht es viel um Financial Education am Point of Sale. Financial Education ist aber auch im Hinblick auf die Digitalisierung wichtig. Wir entwickeln Tools, um mit jungen Kunden zu kommunizieren. Gelingt uns dies, können wir dauerhaft viel stärker in der Breite des Marktes wirksam werden. Unter dem Motto "Klarheit und Orientierung" geben wir den Kunden wirksame Hilfestellungen, rasch das passende Zertifikat zu finden. Kommunikation und Financial Education sind die wichtigsten Bestandteile des Erfolgsrezeptes, um das Wachstum des Zertifikatemarktes zu sichern.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig.



