Porsche Holding SE Vz. in Entscheidungsphase – Trendwende oder doch Fortsetzung der Abwärtsbewegung?

Obwohl das Geschäft für den Luxusautomobilhersteller Porsche blendend läuft, kann sich die Aktie nicht von anderen Automobilherstellern abkoppeln. Der Abwärtstrend bleibt weiterhin intakt und die Aktie rutschte unlängst auf ein neues Jahrestief ab. Dennoch besteht Hoffnung auf eine Änderung, denn im Kursverlauf zeigen sich gleichzeitig zwei möglicherweise bullische Chartformationen, die eine Trendwende in Aussicht stellen.

Das im DAX® enthaltene Unternehmen Porsche Holding SE Vz. ist eine deutsche Holdinggesellschaft, die die Mehrheit der Stammaktien der Volkswagen AG besitzt. Über die Volkswagen-Beteiligung hinaus ist die Holding mit 25 % plus eine Aktie der Stammaktien an der Porsche AG beteiligt, welche unlängst an die Börse ging. Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Konzernergebnis von 4,6 auf 4,8 Mrd. Euro gesteigert werden, maßgeblich beruhend auf dieser Kernbeteiligung an der Volkswagen AG.

Im Fünf-Jahres-Chart aus Abbildung 1 ist zu erkennen, dass sich die Aktie der Porsche Holding SE Vz. seit Anfang 2022 in einem ausgeprägten Abwärtstrend befindet. Auch wird dies an der blau-eingezeichneten 200-Tage-Linie sichtbar.

Ende April markierte die Aktie ein neues Jahrestief. Dennoch, im Kursverlauf sind zwei bullische Abwärtskeile variierenden Umfangs in Gelb und in Grün zu erkennen. In der Regel wird eine entsprechende Chartformation nach oben verlassen. Sollte es dazu kommen, würde eine derartige Bewegung die Aktie wieder bis in den Bereich der 200-Tage-Linie bringen, die um 59 Euro berechnet wird. Es bleibt allerdings zu erwähnen, dass es – wenn auch in sehr seltenen Fällen – auch weiter nach unten gehen kann.

Beide Richtungen bieten die Möglichkeit, an der entsprechenden Bewegung zu partizipieren. Auf der Unterseite eröffnet sich nämlich im Falle eines weiteren Kursrutschs ein Abwärtspotenzial bis 40 Euro.

Abbildung 1 – Porsche Holding SE Vz. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 08.05.2018 bis 02.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Wie in Abbildung 2 ersichtlich, hat die Aktie zudem eine Umkehrkerze ausgebildet.

Abbildung 2 – Porsche Holding SE Vz. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 2.04.2022 bis 02.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Noch stellt das kein ausreichendes Signal dar, um eine Position auf steigende Kurse aufzubauen. Immerhin könnte die Aktie auch wieder nach unten abdrehen und weiter auf ein neues Tief abrutschen – kein unwahrscheinliches Szenario, da sich die Aktie bereits seit längerem in einem Abwärtstrend befindet.

Ein klarer Hinweis könnte die Charttechnik geben. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn die Aktie über den in Abbildung 2 eingezeichneten, grünen Abwärtstrend bei 53,14 Euro steigt. Dem steht ein Verkaufssignal gegenüber, wenn die Aktie auf ein neues Tief unter 48,12 Euro abrutscht. Grafisch entspräche das einer Unterschreitung der roten waagrechten Linie aus Abbildung 2.

Die nachfolgend vorgestellten Faktor-Zertifikate könnten je nach Szenario genutzt werden, um sich für die entsprechende Bewegung zu positionieren. Allerdings rate ich Ihnen zur Absicherung Ihrer Position mittels eines Stopps auf der gegenüberliegenden Seite. Demzufolge sollte die Schließung einer Long-Position erfolgen, wenn die Aktie unter 48,12 Euro abrutscht, während es zur Glattstellung einer eröffnete Short-Position bei einem Anstieg über 53,14 Euro kommen sollte.

Faktor-Zertifikat 5x long:

Faktor-Bull-Optionsschein auf die Porsche Holding SE Vz. für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Resetpreis Faktor Porsche Holding SE Vz. HB9D1N 0,70 40,392757

45,441852 5 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.05.2023; 14:00 Uhr Faktor-Bear-Optionsschein auf die Porsche Holding SE Vz. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor Porsche Holding SE Vz. HC1RZN 13,89 58,892505 53,003255 -6 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.05.2023; 14:00 Uhr Weitere Produkte auf Infineon finden Sie unter: www.onemarkets.de

