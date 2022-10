Puma – Zu Unrecht in Mitleidenschaft gezogen?

Adidas senkte im Juli die Jahresprognose, Nike meldete im September für das laufende vierte Quartal gar nicht erst eine Prognose: Kurzum, im Sportartikelsektor scheint derzeit der Wurm drin. Doch gilt das auch für Puma?

Auf Basis dessen, was Investoren an Informationen vorliegen, schlug sich der Konzern im ersten Halbjahr besser als die Konkurrenz. Im zweiten Quartal kam Puma sogar erstmalig auf einen Quartalsumsatz von über 2 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahresquartal entsprach. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 6,9 auf 7,3 %. Das EBIT legte damit überproportional um 34 % auf 146 Mio. EUR zu. Der Markt hatte nur 131 Mio. EUR erwartet. Auch für das Gesamtjahr sah sich das Management positiver gestimmt und hob die Jahresprognose für das Umsatzwachstum von mindestens 10 auf rund 15 % an. Die Gewinnprognose behielten die Verantwortlichen dagegen bei.

Warum also trotzdem die starken Abgaben in der Aktie seit dem Sommer? Geht es nach den Analysten, dürften auch bei Puma die Margen zum Problem werden. So unterstellen Experten der RBC, aber auch der DZ Bank, dass Puma zwar ein starkes drittes Quartal präsentieren dürfte, was das Umsatzwachstum anbelangt. Unterm Strich dürften die Bruttomargen aber unter Druck bleiben. Puma wird am 26. Oktober über den Verlauf des dritten Quartals berichten.

Mit Blick auf die Aktienbewertung dürfte auch der Bewertungsaufschlag bei Puma ein etwaiges Problem sein und wäre nur gerechtfertigt, sollte sich das Unternehmen auch weiter besser als die Konkurrenz schlagen. Die Aktie von Adidas bringt es aktuell auf ein KGV von 17 für das Jahr 2022, Puma auf 19. Die Bewertungsschere könnte sich 2023 zwar schließen, allerdings unterstellen Analysten hierfür bei Puma ein Gewinnwachstum im kommenden Jahr von über 16 %. Investoren sollten also durchaus die Zahlen im Oktober abwarten, um Klarheit zu bekommen. Sollte Puma die Zweifler Lügen strafen, besitzt die Aktie durchaus Aufholpotenzial. Alternativ bietet sich ein etappenweiser Einstieg an.

Chart: Puma

Widerstandsmarken: 51,60 + 57,94 + 59,24 EUR

Unterstützungsmarken: 44,28 + 40,00 + 39,15 EUR

Aus charttechnischer Sicht wird die Puma-Aktie weiterhin von einem starken Abwärtstrend dominiert, eine abgeschlossene Bodenbildung liegt nicht vor. Eine kurzfristige Hürde notiert bei 51,60 EUR. Erst wenn der Abwärtstrend seit August überschritten wird, wären 57,94 bis 59,24 EUR als Widerstandszone erreichbar.

Auf der Unterseite wäre der Abwärtstrend im Falle neuer Tiefs unter 44,28 EUR bestätigt. Dann käme eine wichtige Unterstützungszone zwischen 40,00 und 39,15 EUR ins Spiel. Aufgrund mehrerer Auflagepunkte im Langfristchart wäre diese Zone auch für mittel- bis langfristige Einstiege in die Aktie interessant.

Anleger, die bei der Aktie von Puma investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Aktienanleihe Protect WKN HVB765 tun. Das Produkt befindet sich aktuell in der Zeichnungsfrist. Trader, die auf eine Erholung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends setzen wollen, können auf WKN HC0VP0 oder HC0DY3 zurückgreifen.

Puma in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2022 – 18.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Puma in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2017 – 01.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Investmentmöglichkeiten auf die Aktie von Puma



Basiswert WKN Emissionspreis Max. Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz

Puma HVB765 * 100%** 111,00%** 25.10.2023 11,0 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 27.10.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Stand 18.10.2022, 11:06 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Puma für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Puma HC0VP0 1,41 35,02 3,48 Open End Puma HC0DY3 0,90 40,10 5,46 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.10.2022; 11:08 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Puma für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Puma HC03TP 1,14 59,83 4,29 Open End Puma HC0DY4 0,65 54,90 7,55 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.10.2022; 11:10 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Puma finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Puma – Zu Unrecht in Mitleidenschaft gezogen? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.