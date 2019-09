RCB: 3 % jährlicher Fixzinssatz mit Bonus-Zertifikat auf zwei Indizes

Rückzahlung am Laufzeitende Die Rückzahlung des Nominalbetrags am Laufzeitende richtet sich nach der Kursentwicklung der beiden Indizes. Das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin (Oktober 2024) zu 100 % des Nominalbetrags getilgt, wenn der Kurs des EURO STOXX 50® Index und der Kurs des ATX® Index während des Beobachtungszeitraums immer über ihrer Barriere von 49 % des jeweiligen Index-Startwerts (= Schlusskurs am 08.10.2019) notieren.



Wird die Barriere von zumindest einem der zugrundeliegenden Indizes berührt oder unterschritten, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung jenes Index, der die schlechtere Wertentwicklung aufweist (prozentuelle Entwicklung des Index vom Startwert bis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag). Auch wenn die Barriere berührt oder unterschritten wurde, kann der Anleger an Kursanstiegen über den jeweiligen Startwert hinaus nicht teilhaben.