RCB: 6 % mit Bonus-Zertifikat auf drei europäische Branchenindizes von STOXX®

Basiswert Drei europäische Indizes dienen als Basiswert des Bonus-Zertifikats: Der EURO STOXX® Banks Index umfasst aktuell 26 führende Finanzinstitute aus 9 Ländern der Eurozone und stellt eine Benchmark für den europäischen Bankensektor dar.

Der STOXX® Europe 600 Basic Resources Index bildet die Wertentwicklung von derzeit 17 europäischen Unternehmen mit Fokus auf Gewinnung und Verarbeitung von Basisressourcen (Rohstoffe, Bergbau etc.) ab.

Die im STOXX® Europe 600 Health Care Index enthaltenen Unternehmen sind führende Anbieter im Bereich Gesundheitstechnologie und Pharmazie. Alle aktuell 56 Indexmitglieder haben ihren Sitz in Europa.

Auszahlungsprofil Das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin (September 2021) zu 100 % des Nominalbetrags zurückgezahlt, sofern die Kurse der der drei zugrundeliegenden Indizes während des Beobachtungszeitraums immer über der jeweiligen Barriere von 59 % des Startwerts liegen (kontinuierliche Beobachtung).



Liegt der Kurs von zumindest einem zugrundeliegenden Index mindestens einmal auf oder unter der jeweiligen Barriere von 59 %, so erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung jenes Index, welcher die schlechteste Wertentwicklung aufweist (prozentuelle Entwicklung vom Startwert bis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag) - "Worst of".