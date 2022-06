RCB-Experte: Zertifikate werden als Anlageform beliebter

Gleichzeitig sind sich viele bewusst, dass das Geld bei den rasant steigenden Preisen und dem damit einhergehenden Wertverlust des Ersparten nicht auf dem Sparbuch liegen sollte. Im Zuge dessen haben Zertifikate als Anlageform an Beliebtheit gewonnen, sagt Philipp Arnold, Leiter des Zertifikate-Teams der RCB.

Die Inflation gepaart mit fehlenden Sparzinsen frisst die Ersparnisse zunehmend auf. Der reale Wert von 10.000 angesparten Euro ist in den vergangenen 10 Jahren bei einer realen durchschnittlichen Inflationsrate von 1,77 Prozent pro Jahr auf rund 8.500 Euro gesunken. Unter der Annahme dass die Inflation bei 2,5 Prozent liegt, sinkt der reale Wert auf knappe 7.900 Euro - "da bin ich schon bei deutlich über 20 Prozent, die ich vernichte", rechnet Arnold vor. Durch die nun stark gestiegene Inflation - das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und die Nationalbank (OeNB) rechnen für heuer mit 7 Prozent Teuerung - beschleunigt sich diese Entwertung massiv.

Das habe in den vergangenen Monaten den Anlagedruck erhöht. Starken Zulauf erfuhren unter anderem Zertifikate, so Arnold im Gespräch mit der APA. "Ab Mitte März haben wir sehr stark steigende Volumina gesehen," so Arnold. Beim Neuabsatz verzeichnete die Raiffeisen Centrobank (RCB) bis Mai 2022 ein Plus von 10 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das gesamte Zertifiakte-Volumen der RCB beläuft sich aktuell auf 4,2 Mrd. Euro.

Ein Zertifikat ist eine Schuldverschreibung, deren Wertentwicklung von der eines Basiswerts - beispielsweise ein Aktie, ein Index oder ein Rohstoff - abhängt. Es handelt sich damit nicht um ein direktes Investment, mit dem ein Eigentumsrecht an einem Unternehmen erworben wird.

Gefragt seien insbesondere Zertifikate mit Kapitalschutz, da diese dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Anleger entgegenkommen, so Arnold. Kapitalschutz bedeutet, dass Anlegern bei fallenden Kursen ein Mindestanteil des eingesetzten Kapitals zurückerstattet wird. Ein 100-prozentiger Kapitalschutz bedeutet also, dass der Anleger am Laufzeitende mindestens den vollen Nominalbetrag zurückerhält. Neben Sicherheit sei auch Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor. "Ein Viertel des gesamten Zertifikatevolumens, das wir ausstehend haben, ist mittlerweile in nachhaltigen Zertifikaten", so Arnold.

In der breiten Bevölkerung sind Zertifikate als alternative Sparform allerdings noch nicht angekommen. Neben der komplexeren Ausgestaltung des Produkts dürfte auch der eher hohe Einstiegspreis ein Grund dafür sein. Für den Einstieg in ein Zertifikat wird meist ein Startkapital von mindestens 1.000 Euro benötigt - laut Arnold sind Anleger meist mit mehreren Tausend Euro dabei.

Um auch Kunden mit weniger liquiden Mitteln und Jüngere ansprechen zu können, hat die RCB einen Zertifikate-Sparplan auf den Markt gebracht, bei dem ähnlich wie bei einem Fonds monatlich ein kleinerer Betrag in ein Zertifikat investiert kann. In Zukunft sollen weitere Sparprodukte in diese Richtung entwickelt werden. "Wir glauben, dass hier noch ein Riesen-Potenzial schlummert, weil über das Ansparthema ein breiteres Publikum erreichbar ist", so Arnold.

