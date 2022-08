SAP – Aktie weiter im Abwärtsstrudel gefangen

Auch die Aktie des bekannten DAX-Unternehmens konnte im Juli wieder steigende Kurse verzeichnen, doch im Ergebnis wurde von diesen Kursgewinnen bereits wieder ein Großteil pulverisiert. Erneut wird damit die laufende Abwärtsdynamik des bisherigen Jahres bestätigt. Doch ein mehr als prominenter Support könnte bei Anlegern wieder für Kaufinteresse sorgen.



Galten die Papiere von SAP jahrelang als eine bullische Investition, so sind die letzten Jahren von Turbulenzen gekennzeichnet. Investoren halten den Softwarekonzern im Vergleich zu seinen Konkurrenten für eher wenig innovativ. In Kreisen wird davon gesprochen dass „die beste Zeit“ bereits längst vorbei sei. Doch die Gründe für die schwachen letzten Monate sind vielfältig: ein schwacher Gesamtmarkt, die Problematik steigender Zinsen für Technologieunternehmen, interne Streitigkeiten innerhalb der Führungsriege, fehlende Zukunftsvisionen, eine sich verschlechternde Profitabilität inklusive gesenktem Ausblick sowie die aktuellen Probleme in der Branchenbewertung. Nicht zu vergessen die Konkurrenz seitens Oracle und Salesforce, welche im Cloudgeschäft mehr und mehr Marktanteile gewinnen. Doch auch hier zeigen sich die Probleme des Softwaregeschäfts: Wie Salesforce bekannt gab, müssen aufgrund des starken Dollars und der verschärften Konkurrenz auch hier die Jahresziele zurückgeschraubt werden. Ein weiteres Signal für die Probleme in der Softwarebranche.

Alles in allem gibt es also eine lange Liste von Gründen, warum Anleger die Aktie von SAP weiterhin meiden. Aus charttechnischer Sicht besteht zumindest auf langfristiger Perspektive jedoch noch Hoffnung.

Chart: SAP

Widerstandsmarken: 93,70 + 94,47 + 95,66 EUR

Unterstützungsmarken: 83,95 + 82,05 EUR

Der Grund lässt sich bei Sichtung des Monatscharts direkt erkennen. Seit 2018 konnte der Preisbereich bei ≈82 – 84 EUR mehrere Male als Kaufzone genutzt werden. Dabei wurden sämtliche Verkäufe gestoppt und eine Gegenbewegung initiiert. Erneut vollzog sich dieses Szenario im Juli; allerdings war im Bereich bei 93,70 – 95,66 EUR wieder Schluss. Durch den Abpraller an diesem Widerstandsbereich bei 93,70 – 95,66 EUR und der erneuten Abwärtsdynamik gelten weitere fallende Kurse und ein Re-Test des Supportbereichs bei 82,05 – 83,95 EUR kurzfristig als wahrscheinlich. Zudem arbeiten die Papiere an einem Bruch des unteren Bollinger Bandes, was die gegenwärtige Verkaufsrichtung ebenfalls unterstützt. Möchte man auf dieses kurzfristige bärische Szenario spekulieren, eigenen sich hierfür beispielsweise die Turbo-Bear-Optionsscheine mit der WKN HR1L9M oder HB5JK3 (s. Tabelle).

Würde jedoch der Überraschungsfall eintreten und die Bullen würden bereits vor Ankunft am Mega-Support wieder zugreifen, so würden sich erste Long-Signale oberhalb des EMA50 andeuten. Im Folgenden könnten auf kurz- bis mittelfristiger Sicht 93,70 – 95,66 EUR, der EMA200 sowie 103,06 – 104,32 EUR ins Auge gefasst werden.

SAP in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.02.2022 – 26.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

SAP in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2016– 26.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf SAP für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag SAP HB6ALA 2,00 67,68 4,40 Open End SAP HB5JJQ 0,64 81,25 13,81 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.08.2022; 13:40 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf SAP für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag SAP HR1L9M 3,94 126,21 2,23 Open End SAP HB5JK3 1,46 101,39 6,03 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.08.2022; 13:43 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Deutschen Bank finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag SAP – Aktie weiter im Abwärtsstrudel gefangen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.