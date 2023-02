Sector Rotation Index profitiert von zyklischer Ausrichtung!

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar weiter aufgehellt. Den fünften Monat in Folge legte der Index für die ifo-Geschäftserwartungen zu. „Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus ihrer Schwächephase heraus“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Februar-Daten. Der vielbeachtete Index ist ein wichtiger Indikator für den UC European Sector Rotation Strategy Index. Der Anstieg der ifo-Geschäftserwartungen sorgt maßgeblich dafür, dass der UC European Sector Rotation Strategy Index seit Dezember 2022 vollständig zyklisch ausgerichtet ist. Damit konnte das Indexzertifikat und der Fonds auf den UC European Sector Rotation Strategy Index vom Aufwärtsschwung der Zykliker seit Mitte Dezember profitieren.

Die Zusammensetzung des UC European Sector Rotation Strategy Index wird fortlaufend an die aktuelle Konjunktur- und Aktienmarktentwicklung angepasst. Vereinfacht ausgedrückt funktioniert das so: Der ifo-Index ist ein guter Stimmungsindikator. Dabei gibt es drei Komponenten: Das Klima, die Lage und die Erwartungen. An der monatlichen Umfrage des ifo-Instituts nehmen 9.000 Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und dem Dienstleistungssektor teil. Deuten die ifo Geschäftserwartungen auf einen Konjunkturaufschwung hin, dann sind zyklische Branchen die erste Wahl. Signalisieren sie einen Abschwung, sind defensive Sektoren gefragt. Damit bestimmen die ifo Geschäftserwartungen 50 Prozent der Zusammensetzung des UC European Sector Rotation Strategy Index. Für die anderen 50 Prozent wird aus den drei Bereichen „zyklischer Branchenkorb“, „defensiver Branchenkorb“ und „Gesamtmarkt“ der Korb mit der besten Performance in den zurückliegenden drei Monaten ausgewählt. Seit September 2022 schlägt sich der „zyklische Branchenkorb“ am besten. Damit sorgt der Markttrend dafür, dass auch die zweite Hälfte des UC European Sector Rotation Strategy Index zyklisch ausgerichtet ist.

Mit einem HVB Open End Indexzertifikat können Anleger eins zu eins an der Wertentwicklung des Index teilnehmen. Steigt der Index, wird auch der Wert des Zertifikats zulegen. Gleichwohl ist der UC European Sector Rotation Index nicht frei von Risiken. Ein schwacher Aktienmarkt kann den Index unter Druck setzen und damit zu Wertverlusten beim Zertifikat beziehungsweise dem Amundi European Sector Rotation Funds führen.

Chart: UC European Sector Rotation Strategy Index

Betrachtungszeitraum: 01.03.2018 – 28.02.23. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets

Produkte auf den UC European Sector Rotation Strategy Index für eine Investition auf eine Aufwärtsbewegung des Index

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in EUR jährliche Gebühr Rückzahlungstermin UC European Sector Rotation Strategy Index Indexzertifikat HVB12Y 1.868,74 1,35 % Open End** Amundi European Sector Rotation Funds Fonds A2N75U 145,14* 1,05 % Open End

* Kurs vom 24.02.2023; ** jährliches Kündigungsrecht der Emittenten; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.02.2023; 10:45 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





