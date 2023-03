Siemens Energy – Weg für eine Restrukturierung frei.

Die Aktie von Siemens Energy bildete von Anfang 2021 bis Dezember 2022 einen Abwärtstrend. Mitte Dezember 2022 gelang der Ausbruch aus diesem langfristigen Trend. Zum Jahreswechsel drehte die Aktie allerdings vom Auf- in den Seitwärtstrend und pendelt seither zwischen EUR 17,70 und EUR 20,40. Aktuell notiert das Papier mit EUR 19,15 in etwa in der Mitte dieser Range. Auf dem Weg an die obere Kante des Seitwärtstrend bremst aktuell noch die Widerstandsmarke bei EUR 19,40 die Bullen aus. Gelingt der Ausbruch über diese Marke und im weiteren Verlauf sogar der Anstieg über EUR 20,40 besteht die Chance auf eine Fortsetzung des im vergangenen Oktober gestarteten Aufwärtstrends bis EUR 24,25 (138,2%-Retracementlinie). Kippt die Aktie von Siemens Energy hingegen aus dem Seitwärtstrend nach unten, so findet das Papier bei EUR 16,50/16,80 die nächste Unterstützungszone.