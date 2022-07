Siemens – Nach der Talfahrt im ersten Halbjahr deutet sich eine Stabilisierung an!

Die Aktionäre von Siemens dürften aktuell nicht zufrieden sein. Rund ein Drittel gab die Aktie seit Jahresbeginn ab. Deutlich mehr als der DAX®, der seither „nur“ 18 Prozent verloren hat. Als Zykliker ist Siemens von Rezessionsängsten aktuell besonders betroffen. Darüberhinaus führt die geplante Einstellung des Russland-Geschäfts zu Belastungen. Zum Teil wurden diese im Zahlenwerk zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 bereits berücksichtigt. Trotz dieses Sonderfaktors bemängelten Experten zuletzt vor allem die Margenentwicklung in den Bereichen Digital Industries und Smart Infrastructure und bei der Beteiligung Siemens Energy lief es zuletzt ebenfalls nicht rund.

Angesichts des Umsatzanstiegs im ersten Geschäftshalbjahr und dem deutlichen Plus beim Auftragseingang halten die Münchener an den Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr fest. Kürzlich fuhr Siemens Mobility einen milliardenschweren Großauftrag aus Ägypten ein. Um die gesteckten Margenziele zu erreichen, sind weitere Verkäufe von weniger rentablen Randbereichen geplant. Positive Meldungen wie Großaufträge werden von den Investoren aktuell meist ignoriert. Vielmehr erwarten Experten eine weitere Verschlechterung der Margen, weil die gestiegenen Kosten möglicherweise nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können.

Mit dem Kursrückgang seit Jahresbeginn fiel das KGV nun auf rund 17. Die Dividendenrendite liegt nach Angaben von Thomson Reuters inzwischen bei rund vier Prozent. Ein Teil der Risiken scheint somit eingepreist. Dennoch sind die Analysten nach Angaben von Thomson Reuters derzeit zwiegespalten. Ein Großteil der Experten erwartet zwar mittelfristig eine Erholung. Weitere Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen. Strukturierte Produkte könnten daher eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Wertpapieren wie Express Aktienanleihe Protect, Express Zertifikat und Bonus Cap-Zertfikaten sind Barrieren eingebaut.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 102,50/106,25/110 Euro

Unterstützungsmarke: 93,60/96,25/99,90 Euro

Die Aktie von Siemens bildet seit Jahresbeginn einen Abwärtstrend, der sich im Juni zeitweise noch beschleunigt hat. Ende Juni drehte die Aktie in einen Seitwärtstrend zwischen EUR 93,60 und EUR 102,50. Aktuell nimmt das Papier Anlauf auf die obere Begrenzung der Bandbreite. Gelingt der Ausbruch über die Marke von EUR 102,50, besteht die Chance auf eine Trendwende nach oben und eine Erholung bis EUR 110. Bis es allerdings soweit ist, sollte die Unterstützung bei EUR 93,60 im Auge behalten werden.

Siemens in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.03.2021 – 19.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.07.2017– 19.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis Barriere

Finaler Bewertungstag Bemerkung Siemens Express Aktienanleihe Protect HVB6W7* 101,25%** 50,00 %*** 04.08.2025 Zinssatz 5,15 % p.a. Siemens Express Zertifikat HVB6X0**** 1.007,50 EUR 65,00 %*** 10.08.2026 max. Rückzahlungsbetrag 1.800 EUR Siemens Bonus Cap Zertifikat HB7YLD 113,82 EUR 75,00 EUR 17.03.2023 Bonuslevel/Cap: 135,00 EUR Siemens Bonus Cap Zertifikat HB7YLG 109,79 EUR 80,00 EUR 16.06.2023 Bonuslevel/Cap: 140,00 EUR

*In Zeichnung bis 04.08.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; **** In Zeichnung bis 12.08.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2022; 13:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Siemens finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Siemens – Nach der Talfahrt im ersten Halbjahr deutet sich eine Stabilisierung an! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.