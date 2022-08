Sind Lithium-Batterien das neue Öl?

Werbung



Wenn man der Meinung des Tesla-CEO Elon Musk Glauben schenken darf, dann zumindest schon. Viele Aktien von Unternehmen aus der Lithium-Branche weisen auf Jahressicht zwar starke Verluste auf, die massive Nachfrage nach dem Alkalimetall im Hinblick auf die zukünftige Mobilität und Technologien kann jedoch nicht abgestritten werden. Wie Anlegerinnen und Anleger an der Lithium-Wertschöpfungskette partizipieren können, erfahren Sie hier.



Wie steht es um die Nachfrage des Rohstoffes?



Die niedrigeren Lithium-Preise sind aktuell weniger einer rückläufigen Entwicklung der Nachfrage geschuldet, sondern lassen sich unter anderem durch akute Rezessionssorgen und die immer wiederkehrenden Lockdowns in China erklären. Es könnte sich hierbei jedoch nur um eine kleine Delle in einem langfristigen Trend handeln. Massive Investitionen in die Energiewende sollten zumindest die Nachfrage nach Seltenen Erden ansteigen lassen. Diese Meinung teilt auch der US-Autobauer General Motors (GM), welcher kürzlich (26.07.2022) eine Liefervereinbarung mit dem Unternehmen Livent Corp. Der in Philadelphia, USA, ansässige Konzern produziert und vertreibt Lithiumverbindungen, die Anwendung in Batterien, Arzneimitteln und Legierungen für die Luft- und Raumfahrt finden. Der Autobauer verspricht sich davon, dass für die Herstellung der E-Autos nötige Lithiumhydroxid zu sichern, um seinem Ziel von jährlich einer Million produzierten Elektrofahrzeugen bis Ende 2025 näher zu kommen.



Das Leichtmetall bildet den Grundbaustein für Lithium-Ionen-Batterien und ist aufgrund seiner diversen Einsatzmöglichkeiten sehr gefragt. Neben Elektroautos finden entsprechende Batterien auch Verwendung in Smartphones, Laptops und anderen mobilen Endgeräten. Aufgrund der Fähigkeit, Strom zu speichern, stellt Lithium ein unerlässliches Element für die Transformation zu einer grüneren Wirtschaft dar.



Die Beratungsgesellschaft McKinsey prognostiziert zudem ein anhaltendes Wachstum von Lithium-Ionen-Batterien für das nächste Jahrzehnt mit jährlichen Wachstumsraten von knapp 30 Prozent. Die steigende Nachfrage nach den Batterien könnte demnach bis ins Jahr 2030 einen Bedarf von bis zu 4.500 Gigawattstunden ausmachen – dank der batterieintensiven Anwendungen in Energiespeichersystemen, E-Bikes und der Elektrifizierung von Werkzeugen.





