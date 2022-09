Tagesausblick für 01.09.: DAX fällt weiter – Inflation in Eurozone auf Rekordhoch

Angetrieben von Inflations- und Zinssorgen haben die Aktienmärkte ihre Talfahrt auch am Mittwoch fortgesetzt. Nachdem die Inflation in der Eurozone im August auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist, hat sich auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel für eine „kräftige Zinserhöhung“ durch die Europäische Zentralbank (EZB) beim Zinsentscheid in der kommenden Woche ausgesprochen.

Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im August um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie die Statistikbehörde Eurostat auf vorläufiger Basis mitgeteilt hat. Damit wurde erneut die höchste Inflationsrate seit Bestehen der Eurozone verzeichnet. Erwartet wurde eine Inflationsrate von 9,0 Prozent, nach 8,9 Prozent im Vormonat. Der Krieg in der Ukraine hat Gas- und Strompreise stark steigen lassen und damit den Inflationsdruck weiter angeheizt.

Unternehmen im Fokus Die Meme-Aktie Bed Bath & Beyond ist am Mittwoch um mehr als 20 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen neben einem Restrukturierungsplan auch eine Kapitalerhöhung angekündigt hat. Das Unternehmen plant die Ausgabe von 12 Millionen Aktien. Außerdem hat sich das Unternehmen mehr als 500 Millionen Dollar an frischem Fremdkapital gesichert. Im zweiten Quartal sank der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 26 Prozent auf 1,45 Milliarden Dollar. Angaben zum Ergebnis wurden nicht gemacht. Das Unternehmen legt seine Quartalszahlen am 29. September vor. Wichtige Termine Deutschland – Einzelhandelsumsatz Juli

Deutschland – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August (endgültig)

Eurozone – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August (endgültig)

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.939/12.938/13.042/13.097/13.154 Punkte Unterstützungsmarken: 12.827/12.758/12.693/12.630/12.434/12.390 Punkte

Mit Verlusten startete der DAX® heute in den Handel, ehe am Supportlevel bei 12.827 Punkten eine Erholung eingeleitet wurde. Diese wird jedoch in den letzten Handelsstunden wieder verkauft. Damit bleibt im Ausblick auf den morgigen Handel der Richtungsentscheid offen. Gelingt es den Käufern die Horizontalwiderstände bei 12.939 – 12.983 Punkten zu überwinden, eröffnet sich hiermit ein Aufwärtspotenzial bis auf 13.154 Punkte. Ziehen sich die Verluste jedoch weiter und die Supports bei 12.827 sowie 12.758 Punkte werden gerissen, so wird hiermit ein Sell-Signal ausgelöst. Folgend dürften weitere Verluste bis auf den Unterstützungsbereich bei 12.630 – 12.693 Punkte folgen.