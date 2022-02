Tagesausblick für 02.02.: DAX durchbricht Abwärtstrend. Biotech und Fischfarmer gefragt!

Die Aktienmärkte präsentierten sich zum Start in den Februar mehrheitlich freundlich. Allerdings ist die Nervosität weiterhin hoch. Zerrissen zwischen guten Unternehmenszahlen und der bevorstehenden Zinswende in den USA agieren die Bullen weiterhin vorsichtig. Eine Beruhigung der Lage ist aktuell nicht in Sicht. Schließlich warten diese Woche noch Inflationszahlen und die EZB-Zinsentscheidung auf die Investoren. Die kommenden Handelstage könnten weiterhin von großer Volatilität geprägt sein.

An den europäischen Anleihemärkten gaben die Notierungen heute weiter nach. Die jüngsten Inflationszahlen aus Deutschland und Frankreich schüren die Angst, dass auch in Europa, möglicherweise früher als erwartet an der Zinsschraube gedreht wird. Morgen werden Inflationszahlen aus der gesamten Eurozone gemeldet und am Donnerstag steht die EZB-Zinsentscheidung an. An den Edelmetallmärkten haben sich die Notierungen nach der deutlichen Konsolidierung bei Gold und Silber weiter stabilisiert. Der Goldpreis schob sich gar knapp über die Marke von 1.800 US-Dollar. Im Vorfeld des OPEC+ Staaten-Treffens legte der Ölpreis heute den Rückwärtsgang ein. Notiert jedoch weiterhin auf einem hohem Niveau.

Unternehmen im Fokus

Der Flugzeugbauer Airbus einigte sich mit der IG Metall. Demnach wurde der für 2022 geplante Umbau verschoben. Zudem gibt es eine Beschäftigungsgarantie für die deutschen Standorte bis Ende 2030. Derweil hält Airbus an den Plänen fest, bis 2035 ein marktreifes Flugzeug mit Wasserstoffantrieb auf den Markt zu bringen. Airbus schloss heute fester. HeidelbergCement profitierte heute von überraschend guten Geschäftszahlen. Der Stahlkonzern Salzgitter vereinbarte mit BMW die Lieferung von CO2-armen Stahl ab 2026. Morgen lädt Salzgitter zum Strategietag. Siemens konnte einen Auftrag der Deutschen Bahn über 43 neue ICE-Züge einfahren. Die Übernahme von Siltronics durch GlobalWafers ist zunächst geplatzt. Allerdings besteht die Möglichkeit eines erneuten Angebots.

Zu den stärksten Indizes zählten heute der Deutschland Top Aktien Index, der European Biotech Index und der Nordic Fishfarmers Index. Morgen melden aus Europa unter anderem Banco Santander, Ferrari, Kone, Novartis, Siltronic, Spotify, Teamviewer und Totalenergies Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA veröffentlichen Meta Platforms (ehem. Facebook), Qualcomm und T-Mobil US Geschäftszahlen. Salzgitter lädt zum Strategietag. Der europäische Automobilverband meldet Zahlen zu den Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben In Q4/2021. Wichtige Termine Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar vorläufig

Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, Dezember

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.700/15.890 Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.210/15.400 Punkte Dem DAX® gelang heute der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. An der Hürde bei 15.700 Punkten ist der Index zunächst gescheitert. Knackt der Index diese Marke, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.890 Punkten. Bis dahin sollten Anleger jedoch die Unterstützung bei 15.400 Punkten im Auge behalten. Rücksetzer auf das Level dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Kippt der Index jedoch unter das Level, droht ein weitere Konsolidierungswelle. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 02.11.2021– 01.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 02.02.2015– 01.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

