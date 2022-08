Tagesausblick für 02.08.: DAX pausiert. Sportartikelhersteller und Immo-Aktien im Fokus!

Unternehmen im Fokus

Covestro senkte die Prognosen für das Geschäftsjahr und drückte damit den DAX®-Titel deutlich nach unten. Bei der Lufthansa bahnt sich ein Streik der Piloten an. Die Aktie stagnierte dennoch bei rund EUR 6. SAP startete heute das zweite Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr. Bei den Anlegern hält sich die Kauflaune dennoch in Grenzen. Vielmehr steckt das Papier weiterhin am oberen Rand des seit Anfang Juni gebildeten Seitwärtstrends fest. Heute kursierten Meldungen über einen möglichen Einstieg von NRW bei der thyssenkrupp-Stahlsparte. Der MDAX- Titel musste dennoch rund 1,5 Prozent abgeben. Der Batteriehersteller Varta revidierte die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach unten. Marktteilnehmer quittierten die Botschaft mit einem deutlichen Kursabschlag. Besonders gefragt waren heute unter anderem Sportartikelhersteller wie Adidas und Puma.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählte heute der Solactive German Mergers & Acquisitions Index sowie Immobilienindizes zwei der FTSE Epra/Nareit Developed Europe und der HVB Top 50 Index.