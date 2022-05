Tagesausblick für 03.05.: DAX – Mit Verlusten in den Mai!

Unternehmen im Fokus

„Sell in may and go away“ lautet eine berühmte Börsenweisheit. So mancher Anleger wird beim Blick auf die heutige Kurstafel mit diesem Gedanken spielen. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 sackten zwischen 1,2 und 1,9 Prozent nach unten. Schwache Stimmungs- und Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum gaben den Bullen die Kursschwäche zum Einstieg zu nutzen. In dieser Woche wird die Fed-Zinsentscheidung erwartet. Dies könnte auch morgen für eine Zurückhaltung bei den Investoren sorgen.Trotz der trüben Stimmung an den Aktienmärkten und schwachen Wirtschaftsdaten blieb die Lage an den Anleihemärkten weiterhin angespannt. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere stagnierten damit im Bereich ihrer mehrjährigen Höchststände. Die Rendite 10jähriger US-Anleihen kratzt heute erneut an der 3%-Marke. Edelmetalle blieben derweil weiterhin unter Druck. Gold und Silber verloren 1,9 beziehungsweise 1,6 Prozent. Die Notierung für eine Feinunze Palladium musste gar Verluste von rund sechs Prozent verkraften. Zu den meistdiskutierten Themen zählte heute unter anderem ein mögliches Öl-Embargo. Meldungen auf Reuters zufolge, würde Deutschland ein EU-Embargo mittragen. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude gab heute rund drei Prozent nach. Der Euro/US-Dollar-Kurs konnte sich derweil noch nicht vom mehrjährigen Tief von 1,05 US-Dollar distanzieren.

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 lehnt eine Annäherung mit RTL Group ab. Die Aktie reagierte mit leichten Abschlägen. Der Windanlagenbauer Vestas senkte die Jahresprognose. Die Aktien von Konkurrenten wie Nordex und Siemens Energy kamen daraufhin ebenfalls unter Druck. Der Automobilzulieferer Vitesco fuhr einen Großauftrag ein. Die Aktie setzte daraufhin den Aufwärtstrend fort. TUI meldete einen Anstieg der Buchungen. Dennoch musste das Papier heute Verluste hinnehmen.

Morgen legen unter anderem Airbnb, ams-Osram, BNP Paribas, Covestro, Deutsche Post, Pfeiffer Vacuum, Pfizer und Uniper Zahlen zum zurückliegenden Quartal vor. Fuchs Petrolub, Sanofi und Symrise laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für April

Europa – Videokonferenz der Eurogruppe – Teilnahme von EZB-Präsidentin Lagarde und EZB-Vorstandsmitglied Panetta

Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, März

Europa – Arbeitsmarkt, März

USA – Das Federal Open Market Committee (FOMC) beginnt seine zweitägige Sitzung zur US-Geldpolitik (bis 04.05.)

USA – Auftragseingang Industrie, März

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.100/14.400/14.500/14.820 Punkte Unterstützungsmarken: 13.100/13.450/13.750 Punkte Der DAX® zeigte in der ersten Handelsstunde teils kräftige Schwankungen. Im weiteren Verlauf beruhigte sich die Lage und der Index pendelte in einer engen Range um die Marke von 13.950 Punkten. Aus technischer Sicht bleibt das Bild damit zunächst unverändert. Impulse zeigen sich frühestens, wenn der Index aus der 13.750/14.100 Range ausbricht. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.400 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 13.450 Punkte. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 16.12.2021–02.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.05.2014– 02.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de