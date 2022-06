Tagesausblick für 03.06.: DAX schließt fester. Ölpreis gibt weiter nach!

Der Auftakt in den heutigen Handelstag war mehrheitlich freundlich. Allerdings fehlen den Anleger weiterhin klare Kaufargumente. Die seitens der OPEC+ Staaten geplante Erhöhung der Ölförderung löste noch keine großen Sprünge aus. So pendelten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 im weiterhen Tagesverlauf in einer engen Bandbreite seitwärts.

Am Anleihemarkt legten die Renditen hingegen weiter zu. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen über die Marke von 1,2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Papiere in den USA peilt wieder die Marke von 3 Prozent an. Bei den Edelmetallen dominierten heute die Pluszeichen. Platin stieg auf den höchsten Stand seit Mitte April. Die Preise für eine Feinunze Gold und Silber deuten aktuell einen Ausbruch über wichtige Widerstandsmarke an. Der Ölpreis setzte hingegen den gestern eingeschlagenen Abwärtstrend fort. So fiel die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 115,65 US-Dollar.



Unternehmen im Fokus

BMW überfuhr die Widerstandsmarke bei 82,80. Daimler Truck will eine Brennstoffzellen-Fabrik bauen. Der Nutzfahrzeughersteller fährt bei der Ablösung des Verbrennungsmotors zweigleisig und setzt auf die Batterie und die Brennstoffzelle. Die Aktie stagnierte heute bei rund EUR 29,50. Salzgitter profitierte zuletzt von steigenden Stahlpreisen. Zwar erwartet Salzgitter-Chef Gunnar Groebler ein anspruchsvolles zweites Halbjahr. Allerdings hält er an den Prognosen fest. Die Aktie legte heute deutlich zu und verhalf der ThyssenKrupp-Aktie über die Marke von EUR 9. RWE übernimmt ein 1,4 Gigawatt-Kraftwerk von Vattenfall. Das Kraftwerk wird aktuell mit Steinkohle und Biomasse betrieben und soll auf Wasserstoff umgestellt werden.