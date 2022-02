Tagesausblick für 04.02.: DAX unter Druck. Banken, Immoaktien und ThyssenKrupp im Fokus!

Heute erschienen dies- und jenseits des Atlantiks mehrheitlich Minuszeichen auf den Kurstafeln. Das Kursbeben bei Meta Platforms erreichte, wenn auch deutlich abgeschwächt, eine Vielzahl von Technologiewerten im Europa. Zusätzlicher Druck kam von den Anleihemärkten. Zwar bekundete die EZB nach ihrer Sitzung, bis auf weiteres an den niedrigen Zinsen festzuhalten. Am Anleihemarkt legten die Renditen europäischer Staatspapiere dennoch weiter zu und belasteten damit den Aktienmarkt. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 zwischen 1,5 und 1,9 Prozent tiefer.

Die EZB wird bis auf weiteres nicht an ihrem expansiven Kurs festhalten. Die zuletzt hohen Inflationszahlen aus der Eurozone drücken dennoch kräftig auf die Notierungen der Staatspapiere. So sprang die Rendite 10jähriger deutscher Staatspapiere auf 0,15 Prozent. Am amerikanischen Anleihemarkt blieb es relativ ruhig. Bei den Edelmetallen zeigten sich zwar kurzfristig deutliche Ausschläge. Zum Handelsschluss notierten Gold und Silber jedoch kaum verändert gegenüber dem Vorjahr. Ein vergleichbares Bild zeigte sich am Ölmarkt.

Unternehmen im Fokus

Die Mobilfunktochter der Deutschen Telekom,T-Mobil US, konnte die Erwartungen übertreffen. Von der Meldung profitierte nicht nur die T-Aktie, sondern auch die Anteilsscheine von Freenet und United Internet. Gegen den allgemeinen Trend zulegen konnten zudem Bankaktien wie die Deutsche Bank. Der Halbleiterhersteller Infineon erhöhte die Prognose. Dennoch gab das Papier über vier Prozent nach. Der Softwareentwickler Nemetschek meldete überraschend gute Zahlen. Allerdings tauchte auch diese Aktie ab und unterschritt dabei wieder die 200-Tage-Durchschnittslinie. Siemens Healthineers hat nach einem guten ersten Geschäftsquartal die Prognose erhöht. Dennoch sank der DAX®-Wert zurück in den Bereich des Januartiefs.

Zu den stärksten Indizes zählten heute der Immobilienindex GRP/HVB Euro Top 50 Real Estate Index sowie der Stoxx® Europe 600 Telecommunications Index. Morgen melden aus Europa unter anderem Intesa Sanpaolo, Sanofi, Talanx, TomTom und Verbio Vereinigte Bioenergie Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA veröffentlicht BristolMyers Geschäftszahlen. Zudem lädt ThyssenKrupp zur Hauptversammlung. Wichtige Termine Deutschland – Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Dezember 2021

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Dezember vorläufig

Frankreich – Industrieproduktion, Dezember

USA – Arbeitsmarktbericht, Januar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.700/15.890/16.050 Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.220/15.400 Punkte Bereits zu Handelsbeginn nahmen die Bären das Zepter in die Hand. Zwar stemmten sich die Bullen am Vormittag gegen deutlichere Verluste. Mit der schwachen Markteröffnung in den USA brach der DAX® jedoch deutlich ein und sank bis Handelsschluss unter die Marke von 15.400 Punkte. Damit sackte der Index zurück in den kurzfristigen Abwärtstrend. Unterstützung findet das Akienbarometer aktuell im Bereich von 15.400 Punkten. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung. Andernfalls werden die Bullen weiter in die Defensive gedrängt und Rücksetzer bis 15.220 oder gar 15.000 Punkten könnten folgen. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 19.11.2021– 03.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.02.2015– 02.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de