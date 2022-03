Tagesausblick für 04.03.: DAX sinkt auf 13.700 Punkte. Öl stabilisiert sich auf hohem Niveau!

Nach einer freundlichen Eröffnung drehten die meisten Aktienbarometer wieder nach Süden. Die Lage in der Ukraine sorgt weiterhin für große Verunsicherung bei den Investoren. Zusätzliches Störfeuer kommt vom weiter ansteigenden Ölpreis, der die Angst vor weiter steigenden Inflationsraten und entsprechende Maßnahmen seitens der Notenbanken schürt.

Inzwischen summieren sich die Verluste beim DAX® seit dem Allzeithoch auf rund 15 Prozent. Damit scheinen gewisse Risiken eingepreist. Eine Stabilisierung ist allerdings noch nicht in Sicht.

Am Anleihemarkt stabilisierten sich die Papiere nach der Kursrally der zurückliegenden Tage. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss im Bereich der Nulllinie. Durchatmen war auch bei den Akteuren am Edelmetallmarkt zu beobachten. Gold und Silber pendelten heute im Bereich ihrer gestrigen Schlussstände. Ein ähnliches Bild war am Ölmarkt zu beobachten.

Unternehmen im Fokus

Mercedes-Benz und VW stoppen die Exporte von Pkw nach Russland. GEA Group profitierte heute von guten Geschäftszahlen für 2021 und einem postiven Ausblick. Merck verbuchte 2021 ein Umsatzplus von 12 Prozent. Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr gar um über 50 Prozent. Für 2022 zeigte sich der Pharma- und Spezialchemiekonzern ebenfalls optimistisch. Die Botschaften kamen bei den Investoren heute gut an. ProSiebenSat.1 meldete für 2021 einen Rekordumsatz und plant auch 2022 weiter zu wachsen. Der geplante Börsengang des Datingportals Parshipmeet Group wurde hingegen verschoben.

Morgen legt die Allianz den Geschäftsbericht vor. Apple und Novartis laden jeweils zur Hauptversammlung. Wichtige Termine Frankreich – Industrieproduktion, Januar

USA – Arbeitsmarktbericht, Februar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.000/14.090/14.500/14.760/15.120 Punkte Unterstützungsmarken: 13.020/13.400/13.675 Punkte Kurz nach Handelsbeginn sank der DAX® zurück unter die Marke von 14.000 Punkten. Das erneute Aufbäumen am Nachmittag war ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Vielmehr mussten die Marktteilnehmer zusehen, wie der DAX® bis Handelsschluss auf 13.700 Punkte sank. Zwischen 13.400 und 13.675 Punkten findet der Leitindex eine breite Unterstützungszone. Solange sie nicht verletzt wird besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.000/14.090 Punkte. Die Lage bleibt allerdings weiterhin labil und es ist weiterhin mit hohen Ausschlägen zu rechnen. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 30.11.2020–03.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.03.2015– 03.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de