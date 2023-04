Tagesausblick für 04.04.: DAX – vom Ölpreis ausgebremst. Siemens Energy gefragt.

Die DAX®-Rally gerät ins Stocken. Bremsklotz ist heute vor allem der Ölpreis. Die OPEC+ -Staaten haben eine deutliche Kürzung der täglichen Förderung ab Mai beschlossen. Dies sorgte für einen Preissprung bei den Notierungen für das Barrel Brent Crude Oil und das Barrel WTI Oil. Am Anleihemarkt hinterließ dies zunächst keine Spuren. Am Nachmittag tauchten die Renditen von 2- und 10jährigen Staatspapieren allerdings ab. Die Akteure an den Edelmetallmärkten reagierten mehrheitlich erfreut. Gold und Silber präsentierten sich im Tagesverlauf fester. Der Silberpreis schielte gar über die Marke von 24 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus trotzte negativen Analystenkommentaren und stieg deutlich. Die Aktie der Deutschen Post ist zunächst am langfristigen Widerstand von EUR 43 gescheitert. Siemens plant die Aufwertung der Beteiligung an Siemens Energy. Hintergrund ist der deutliche Kursanstieg der einstigen Energietochter. Seit dem Tief im Oktober hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Siemens hält rund 32 Prozent an Siemens Energy. ThyssenKrupp plant die Abspaltung der U-Boot-Sparte. Die Zukunft des Stahlbereichs ist hingegen nach der außerordentlichen Aufsichtsratsitzung vom vergangenen Freitag weiterhin noch offen. Ein Plan soll bis Mai erarbeitet werden. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Wichtige Termine

Ergebnisse der EZB-Umfrage zu den Verbrauchererwartungen

Eurozone: Erzeugerpreise, Februar

USA: Auftragseingang Industrie, Februar