Tagesausblick für 05.05.: DAX schwächelt. Gold gefragt.

Heute prasselte wieder eine Flut von Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten auf die Marktteilnehmer ein. Höhepunkt war allerdings die Zinsentscheidung der EZB. Wie von einem großen Teil der Marktteilnehmer erwartet, wurde der Letizins in der Eurozone um 25 Basispunkte erhöht. Zudem soll der Abbau der Bilanz beschleunigt werden. Leitindizes wie der DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 reagierten mit Abschlägen zwischen 0,5 und 1,1 Prozent auf die Nachrichten.

An den Rentenmärkten entwickelten sich die Renditen weiterhin rückläufig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sank auf 2,19 Prozent. Vor zwei Wochen lag die Rate noch bei 2,5 Prozent. Hohe Inflation und fallende Renditen am Anleihemarkt befeuern aktuelle den Gold- und Silberpreis. Die Notierung für eine Feinunze Gold stieg zeitweise auf 2.070 US-Dollar. Heizöl und die Fahrt zur Tankstelle wird derweil günstiger. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil nähert sich mit 71,70 US-Dollar dem Märztief.

Unternehmen im Fokus

BMW gab beim Umsatz und Gewinn in Q1 kräftig Gas und erhöhte die operative Marge. An den Prognosen für das Gesamtjahr halten die Autobauer zunächst fest. Der Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor meldete in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatzanstieg um 36 Prozent und ein EBIT-Plus von 63 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem Umsatzplus von rund einem Viertel. Der Modekonzern Hugo Boss konnte den Umsatz und Gewinn in Q1 deutlicher steigern als erwartet wurde und erhöhte die Prognosen für das Gesamtjahr. Infineon übertraf im abgelaufenen Quartal die Erwartungen und erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. MorphoSys steuert auf das Jahreshoch zu nachdem der Biotechnologiekonzern im zurückliegenden Quartal den Umsatz um rund die Hälfte steigerte. Auf Grund hoher Forschungskosten verbuchte MorphoSys jedoch erneut einen dicken Verlust. Rheinmetall steigerte im ersten Quartal den Umsatz um 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und bestätigte den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Morgen melden unter anderem Adidas, AirFrance KLM, Clariant, GEA Group, Krones und SGL Carbon (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Alcon, Drägerwerk, Knorr Bremse, Münchener Rück., Siltronic und Vantage Towers laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Wichtige Termine