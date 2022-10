Tagesausblick für 06.10.: DAX pausiert. Fokus auf den Ölpreis!

Nach dem starken Auftakt in den Oktober legten die europäischen Aktienbarometer heute mehrheitlich eine Pause ein. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 gaben im Vergleich zu gestern zwischen 1,3 und 1,4 Prozent ab. Druck kam dabei unter anderem von schwachen Wirtschaftsdaten aus Europa. So fiel die Unternehmensstimmung auf den tiefsten Stand seit 20 Monaten. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone sank im September und damit den dritten Monat in Folge. Im US-Privatsektor entstanden im September 208.000 Stellen und damit mehr als von Experten im Vorfeld erwartet. Die US-Indizes reagierten allerdings mit Abschlägen und belasteten damit auch die europäischen Aktienmärkte.

An den Anleihemärkten blieben die Reaktionen auf die jüngste Erholung ebenfalls nicht aus. Die Renditen 10jähriger europäischer und US-amerikanischer Staatspapiere legten gegenüber gestern mehrheitlich etwas zu. Dies sorgte entsprechend für Gewinnmitnahmen bei Edelmetallen wie Gold und Silber. Der Goldpreis konnte die 1.700 US-Dollar-Marke zunächst noch verteidigen. Im Brennpunkt steht aktuell der Ölpreis. Die OPEC+ Staaten beschlossen heute eine Förderkürzung um zwei Millionen Barrel pro Tag. Mit einem Preis von 91,50 US-Dollar blieb die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zunächst kaum verändert.

Unternehmen im Fokus Carl Zeiss Meditec profitierte von positiven Analystenkommentaren. Henkel hat Meldungen zufolgen zahlreiche Kaufionteressenten für das Russland-Geschäft gefunden. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursabschlag. MorphoSys hält dem Management zufolge an den Plänen fest, 2026 die Gewinnzone zu erreichen. Autoaktien und Zulieferer gaben heute einen großen Teil ihrer gestrigen Gewinne wieder ab. Airbus lädt zur Pressekonferenz zu Global Services Forecast. Hannover Rück. und Merck laden zum Investorentag. Wichtige Termine Veröffentlichung des Berichts über die geldpolitische Sitzung des EZB-Rates vom 7. und 8. September

Deutschland – Verarbeitendes Gewerbe,(Auftragseingangs- und Umsatzindex), August

Deutschland Auftragseingang Industrie, August, vorl.

Eurozone: Einzelhandelsumsatz, August

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW39

FED-Präsident von Chicago, Evans, nimmt an einer moderierten Fragerunde mit der Handelskammer von Illinois teil Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.765/12.930/13.170 Punkte Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.140/12.520 Punkte Der DAX® setzte sich heute im Bereich von 12.520 Punkten fest. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 12.000 und 12.140 Punkten. Auf der Oberseite bremst die Marke von 12.765 Punkten die Bullen aktuell noch aus. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.10.2020 – 05.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.10.2014– 05.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 3,51 15 11.827,042735 12.249,268161 Open End DAX® HB9WK6 5,72 10 11.404,685544 12.038,78606 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.10.2022; 17:00 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 8,46 -15 13.514,388677 13.091,388311 Open End DAX® HB9WKB 6,43 -20 13.303,210082 12.986,593682 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.10.2022; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

