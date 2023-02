Tagesausblick für 07.02.: DAX – Pause nach dem Sprint.

Die europäischen Aktienindizes starteten mit Verlusten in die neue Woche. Starke US-Arbeitsmarktdaten am Freitag schürten neue Zinsspekulationen. Zudem schraubten sich DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 seit Jahresbeginn bereits zweistellig nach oben. Der Markt erscheint somit etwas überkauft. Eine Konsolidierung ist somit nicht unwahrscheinlich.

Am Rentenmarkt zogen die Renditen 10jähriger Staatspapiere heute erneut an und holten den Renditesturz vom vergangenen Donnerstag damit wieder auf. In den USA hat die Rendite 10jähriger Anleihen die Marke von 3,6 Prozent erreicht. Deutet sich hier eine Trendwende an? Die Edelmetalle reagierten mit deutlichen Kursverlusten auf den jüngsten Renditeanstieg in den USA. Der Goldpreis verlor seit dem Hoch am Mittwoch rund 85 US-Dollar auf 1.866 US-Dollar. Der Palladiumkurs sank unter 1.600 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember 2021. Weiter abwärts ging es auch mit dem Ölpreis. Den siebten Handelstag in Folge verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil. Der Kurs liegt inzwischen unter 80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aurubis meldete Zahlen für das abgelaufene Quartal. Zwar blieb der Konzern im ersten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurück. Dennoch bestätigte Aurubis die Jahresprognose am oberen Ende de Spanne. Die Aktie verlor heute über 3,5 Prozent. Bei Bayer erhöhen die Großaktionäre den Druck und beflügelten damit den Aktienkurs. Sartorius bestätigte heute den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 455,80. Siemens Healthineers gab nach negativen Analystenkommentaren deutlich nach. Der Automobilverband VDA erwartet einen Rückgang des deutschen Elektro-Pkw-Marktes. Die Aktien der Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW schlossen mehrheitlich leichter. Der deutliche Renditeanstieg in den zurückliegenden beiden Handelstagen sorgte für deutliche Verluste bei Immobilienaktien wie Aroundtown, TAG Immobilien und Vonovia. In den USA gaben die E-Autohersteller Lucid und Tesla in den ersten Handelsstunden weiter Gas.

Bei den Strategie- und Themenindizes präsentierten sich heute der Global Anti Virus Health Index , der Medical Cannabis Index sowie der Solactive Blockchain & Crypto Technology Index relativ stark. Beim Global Anti Virus Health Index unterstützten heute vor allem Bayer, Johnson & Johnson und Roche. Beim Solactive Blockchain & Crypto Technology Index summieren sich die Kursgewinne seit Jahresbeginn bereits auf über 20 Prozent. Heute beflügelten unter anderem Meta Platforms und Silvergate. Historische Betrachtungen sind allerdings kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden in Europa unter anderem Ams-Osram, BNP Paribas, BP, Carlsberg, Linde, Qiagen, Siemens Energy und Teamviewer Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Siemens Energy lädt zudem zur Hauptversammlung. Morgen endet die Zeichnungsfrist für die United Internet-Tochter Ionos. Wichtige Termine Deutschland: Industrieproduktion Dezember und 2022

EZB-Ratsmitglieder Kazimir und Knot sprechen auf einer Klimakonferenz der slowakischen Zentralbank

EZB: Veröffentlichung der Ergebnisse der EZB-Umfrage zu den Verbrauchererwartungen

USA: Handelsbilanz, Dezember

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

EZB-Direktorin Schnabel nimmt am moderierten Webinar „Geldpolitik in Zeiten von Pandemie und Krieg“ von Finanzwende e.V. teil

Fed-Chef Powell beim Economic Club of Washington

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.700/16.170 Punkte Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.245 Punkte Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach unten und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 15.280 und 15.360 Punkte. Damit bleibt die Widerstandsmarke bei 15.700 Punkte bestehen. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 14.920 und 15.245 Punkte. Solange diese Zone nicht verletzt wird, besteht die Chance auf einen neuen Anlauf auf die Marke von 15.700 Punkte. Kippt der DAX® hingegen unter 14.920 Punkte droht eine Konsolidierung bis 14.550 Punkte.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 23.12.2021 – 06.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.02.2016 – 06.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB4AK5 265,66 11.500 27.500 16.06.2023 DAX® HB4UFQ 331,85 10.500 35.000 15.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2023; 17:30 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,04 15 14.451,068712 14.966,971865 Open End DAX® HC01HP 18,09 20 14.709,055366 15.095,903522 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2023; 17:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 6,31 -15 16.507,32973 15.990,650309 Open End DAX® HC30J6 3,26 -20 16.249,343076 15.862,608711 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2023; 17:30 Uhr

