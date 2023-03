Tagesausblick für 07.03.: DAX setzt Aufwärtstrend fort. Software-Aktien gefragt!

Die europäischen Aktienindizes setzten ihre Aufwärtsbewegung von Ende vergangener Woche heute fort. Einige gute Unternehmensnachrichten und eine leichte Entspannung an den Anleihemärkten stützten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50. Zwar ging der Auftragseingang in der US-Industrie leicht zurück. Die US-Indizes starteten dennoch mit positiven Vorzeichen in den Handelstag.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Lufthansa, Evonik und Infineon profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. SFC Energy konnte einen Großauftrag aus Indien einfahren. Der Finanzinvestor Silver Lake hat ein Angebot für die SAP-Tochter Qualtrics abgegeben. Software AG will die Dividende auf 5 Cents pro Aktie kürzen. Für das Geschäftsjahr 2021 wurden noch 76 Cents gezahlt. VW plant den Bau eines neuen Werks in den USA. Dort sollen die Modelle der neuen E-Automarke Scout vom Band fahren. Rheinmetall wird in den DAX® aufsteigen. Hensoldt und Jenoptik klettern in die zwei Liga. Die Umsetzung erfolgt in zwei Wochen am 20. März 2023.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten sich heute unter anderem der Global eSports & Gaming Index und der UC European Software Index überaus stark. Apple bekam durch positive Analystenkommentare Aufwind und Snap mischt im KI-Rennen mit und startet eine neue KI-Chatbox. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.