Tagesausblick für 07.10.: DAX – Anleger bleiben nervös. Ölpreis steigt!

Unternehmen im Fokus

In Deutschland ist der Pkw-Absatz im September um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW zählten heute zu den Gewinnern im DAX®. BASF gründet mit Hannong Chemicals zur Produktion nichtionische Tenside in Asien ein Joint Venture. Die Chemieaktie gab dennoch nach. Merck wird ab 2023 möglicherweise wieder ihre Fühler nach großen Unternehmen ausstrecken. Schließlich will der Konzern den Umsatz bis 2025 auf 25 Milliarden Euro steigern. 2021 waren es 19,7 Milliarden Euro. Münchener Rück übernimmt die Softwaretochter Apinity von der Allianz. Bei den Anlegern kam der Deal nicht gut an. Bei Siemens Energy stockt der Übernahmeplan für Siemens Gamesa. Es fehlt noch das Einverständnis der spanischen Börsenaufsicht CNMV. Die Aktie kam daraufhin wieder unter Druck.