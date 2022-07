Tagesausblick für 08.07.: DAX setzt Erholung fort. Autobauer und Wasserstoffaktien gefragt!

Die Aktienindizes DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 setzten den gestern eingeschlagenen Erholungskurs heute fort. Investoren hoffen aufgrund der Stabilisierung am Ölmarkt auf einen nachlassenden Inflationsdruck. An den Anleihemärkten zogen die Renditen 10jähriger Staatspapiere zwar mehrheitlich leicht an. Dennoch notieren sie noch weit unter ihren jüngsten Höchstständen.

Zu den aktuell großen Verlierern zählen Edelmetalle wie Gold und Silber. Sie wurden in der Phase fallender Aktienmärkte nicht gesucht und können nun auch von den fallenden Renditen nicht profitieren. Rohstoffanleger haben vielmehr den Ölpreis im Blick. Nach zwei Handelstagen mit deutlichen Verlusten zog die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute wieder an. Damit wurde die 100 US-Dollar-Marke und die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 94,80 US-Dollar als Unterstützungsmarken zunächst bestätigt.

Unternehmen im Fokus Deutsche Lufthansa flog in Richtung Widerstandsmarke von EUR 6 nachdem Großaktionär Kühne den Anteil auf 15,01 Prozent erhöhte. Die Deutsche Post testete eine wichtige Widerstandsmarke. Porsche gab nach positiven Analystenkommentaren kräftig Gas. Der gesamte Sektor zählte heute zu den größten Gewinnern. Überdurchschnittlich stark präsentierten sich heute auch Chemie-Aktien wie BASF, Covestro und Lanxess. Allerdings standen diese Titel in den vergangenen Woche kräftig unter Druck. Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Global Green Technologies Index, Global Hydrogen Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index. Morgen werden in den USA Zahlen zum Pkw-Absatz im Juni veröffentlicht. Damit rücken die Aktien von Autobauern wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW im Fokus.