Tagesausblick für 09.05.: DAX tritt auf der Stelle. Palladium stark.

Zum Auftakt in die neue Handelswoche blieb es an den Aktienmärkten weitgehend ruhig. DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 pendelten in einer engen Range um den Schlussstand von Freitag. Die Leitindizes an der Wall Street schlossen sich dem europäischen Trend in den ersten Handelsstunden an. Ein ähnliches Bild zeigte sich an den Anleihemärkten. Die Renditen 2- und 10jähriger Papiere traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Unter den Edelmetallen fielen Palldium und Platin mit Kursgewinnen von 5,2 Prozent beziehungsweise 2,4 Prozent auf. Nachlassende Rezessionsängste gaben dem Ölpreis derweil etwas Auftrieb. Ein Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend zeichnet sich beim Brent Crude Oil Preis jedoch erst oberhalb von 80 US-Dollar ab.

Unternehmen im Fokus Befesa bekommt von positiven Analystenkommentaren Unterstützung. BioNTech hat im ersten Quartal zwar einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht. Dies war allerdings erwartet worden, da die Nachfrage nach dem Covid-19-Impfstoff deutlich zurückging. „Wir haben wesentliche Fortschritte gemacht und bereiten den Beginn unserer ersten klinischen Phase-3-Studie im Bereich Onkologie vor“, berichtete Vorstandschef Ugur Sahin bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Evotec wird im MDAX® morgen durch SMA Solar ersetzt. Der Biotechnologiekonzern konnte auf Grund einer Cyberattacke den testierten Jahresbericht nicht rechtzeitig vorlegen. Die Regeln der Deutschen Börse sehen für diese Fall den Ausschluss aus dem Index vor. Gelingt es, den Bericht bis Mitte des Monats vorzulegen, ist eine Rückkehr im Juni möglich. Jungheinrich bestätigte die vorläufigen Zahlen. Demnach stieg das EBIT im ersten Quartal um 54 Prozent und der Umsatz um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Hersteller von Flurfahrzeugen hält zunächst an den Jahresprognosen fest. Rational kommt nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Wacker Chemie übernimmt die spanische ADL BioPharma und baut damit die Fermentationskapazitäten aus. Morgen melden unter anderem AirBnB, Carl Zeiss Meditec, Dürr, Electronic Arts, Evonik, Fresenius, Fresenius Medical Care, Hensodt, Hochtief, K+S, Norma Group, Schaeffler und Wacker Neuson (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Deutsche Lufthansa, Hugo Boss, Rheinmetall, SFC Energy und SGL Carbon laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt. Wichtige Termine China (Mainland)-Trade balance

Federal Reserve Board Governor Jefferson participates in virtual conversation

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks before Economic Club of New York