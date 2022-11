Tagesausblick für 09.11.: DAX knackt 200-Tage-Linie. Halbleiteraktien gefragt!

Die Bullen haben das Zepter weiterhin fest in der Hand. Katalysatoren sind in erster Linie solide Quartalszahlen und eine leichte Entspannung an den Anleihemärkten. Die bevorstehenden Mid-Term-Wahlen in den USA und Inflationsdaten aus China und USA traten heute in den Hintergrund.

Die Renditen langfristiger Staatspapiere halten mehrheitlich Distanz zum jüngsten mehrjährigen Hoch. Dies gilt vor allem für europäische Rentenpapiere. Von dieser Entwicklung profitierten heute allen voran Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Goldpreis sprang dabei über die Marke von 1.700 US-Dollar und beim Silberpreis summieren sich die Kursgewinne der zurückliegenden drei Handelstage auf knapp 10 Prozent. Am Ölmarkt blieb es heute weitgehend ruhig. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte unterhalb der Widerstandsmarke von 99 US-Dollar.