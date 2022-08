Tagesausblick für 10.08.: DAX schließt schwächer. Fokus auf US-Inflationszahlen!

Unternehmen im Fokus

Der Adidas-Chef räumt im Interview mit dem Handelsblatt Fehler in China ein. Im zweiten Quartal brach der Umsatz in China um rund 35 Prozent ein. Die Aktie gab zwar leicht nach. Notiert jedoch weiterhin in der seit Mitte Juni gebildeten Range zwischen EUR 161 und 177,62. Airbus lieferte im Juli 46 Flugzeuge aus. Gleichzeitig konnten Aufräge über mehr als 400 Flugzeuge eingefahren werden. Die Aktie schloss heute wenig verändert. Continental bestätigte heute die vorläufigen Zahlen. Demnach legte der Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Aufgrund von Lieferkettenproblemen und gestiegenen Rohstoffpreisen, rutschte der Konzern jedoch in die roten Zahlen. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich das Management zuversichtlich. Dennoch verlor die Aktie knapp drei Prozent. Münchener Rück. klopfte an das Julihoch. Zwar meldete der Rückversicherer ein Ergebnisrückgang. Dennoch fielen die Zahlen überraschend gut aus.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute Immobilienindizes wie der HVB Top 50 Index und der FTSE EPRA/ Nareit Eurozone Index.