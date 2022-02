Tagesausblick für 11.02.: DAX verliert Schwung. Bayer, Siemens und Gold gefragt!

Die Inflationszahlen aus den USA sorgten bei DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 kurzzeitig für kräftige Ausschläge. Zum Handelsschluss hat sich die Lage allerdings wieder etwas beruhigt und die Indizes konnten sich von ihrem jeweiligen Tagestief distanzieren. Beim DAX® reicht es gar für ein kleines Plus. Die 200-Tage-Linie konnte der Leitindex jedoch nicht knacken.

Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums stieg die jährliche Inflationsrate auf 7,5 Prozent – dem höchsten Stand seit 40 Jahren. An den Anleihenmärkten gaben die Notierungen daraufhin nach. Die Renditen legten also zu. Die anhaltende Inflation spielt auch den Anlegern in Edelmetallen in die Karten. Die Notierungen für Gold und Silber setzten ihren Aufwärtstrend heute fort. Nach einer zweitägigen Konsolidierung übernahmen auch am Ölmarkt die Bullen das Zepter wieder in die Hand. So schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 92,70 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Bayer legte heute deutlich zu. Katalysator war die Zusicherung der US-Arzneibehörde, eine mögliche Zulassung des Gerinnungshemmers Asundexian in bestimmten Fällen der Schlaganfallprävention beschleunigt zu prüfen. CureVac startet die Phase1-Studie mit dem mRNA-basierten Grippeimpfstoff-Kandidat CVSQIV. Die Aktie legte daraufhin leicht zu. Das Biotechnologieunternehmen plante die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Die Wirksamkeit war jedoch zu gering. Dies sorgte für einen drastischen Kurseinbruch bei der Aktie. Salzgitter gelang 2021 die Rückkehr in die Gewinnzone. Für 2022 zeigt sich das Management optimistisch und erwartet ein Umsatzplus von rund zehn Prozent und ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursanstieg. Siemens konnte für das erste Geschäftsquartal positiv überraschen. Der Konzern stellte gar eine Anpassung der eigenen Prognosen im Jahresverlauf in Aussicht. Der DAX®-Titel sprang daraufhin deutlich nach oben. Die Aktie des Softwareherstellers Suse verlor, nachdem ein Großinvestor den Verkauf von Anteilen plant.

Zu den stärksten Indizes zählten heute der Global Hydrogen Index und der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Morgen meldet aus Europa unter anderem Carl Zeiss Meditec Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen für Januar und Metro lädt zur Hauptversammlung. Wichtige Termine USA – Großhandelspreise, Januar

USA – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Januar, endgültig

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar vorläufig Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.540/15.700/15.890/16.050 Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.100/15.300 Punkte Der DAX® setzte den Aufwärtstrend der vergangenen beiden Tage zunächst fort – scheiterte allerdings an der 200-Tage-Durchschnittslinie. Nach Bekanntgabe der US-Inflationszahlen tauchte der Leitindex kurzzeitig ab. Notierungen im Bereich von 15.400 Punkten nahmen die Bullen zum Anlass wieder einzusteigen. Zum Handelschluss notierte der Index knapp oberhalb des gestrigen Niveaus. Somit kämpft der Index weiterhin am Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Oberhalb von 15.540 Punkten (200-Tage-Linie) könnte der Index weitere Aufwärtsimpulse erhalten und in Richtung 15.700 Punkte steigen. Bis dahin ist jedoch mit weiteren Rücksetzern zu rechnen. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 03.12.2021–10.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.02.2015– 10.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de