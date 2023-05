Tagesausblick für 11.05.: DAX schwächelt. Strompreis zieht an.

Der Inflationsdruck lässt in den USA weiter nach. So sank die Inflationsrate für April auf 4,9 Prozent und lag damit unter den Erwartungen der Analysten, die durchschnittlich mit rund fünf Prozent rechneten. Führende US-Indizes starteten daraufhin fester in den Handel. Der von einigen Anlegern erhoffte positive Impuls für die europäischen Aktienmärkte blieb hingegen aus. DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 präsentierten sich heute volatil und schlossen jeweils mit leichten Abschlägen.

An den Anleihemärkte zogen die Notierungen nach Bekanntgabe der US-Daten etwas an und die Renditen 2- und 10jähriger Staatspapiere gaben entsprechen leicht nach. Ob die Renditen nachhaltig konsolidieren wird sich also erst in den kommenden Tagen zeigen. Das Bild bei den Edelmetallen blieb hingegen unverändert. Während die Notierung für die Feinunze Gold und Silber stagnierten, setzten die Kurse für Palladium und Platin den Aufwärtstrend fort. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil steckt weiter im Abwärtstrend fest. Der Phelix Future (Strompreis-Future) hat hingegen die Wiederstandsmarke von 148,10 Euro/MWh und 150,00 Euro/MWh durchbrochen. Daraus eröffnet sich weiteres Potenzial bis 163,65 Euro/MW. Die Notierung des ICE EUA Future (CO2-Future) klopfte heute an die Widerstandsmarke von 89,30 Euro. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht aus charttechnischer Sicht Aufwärtspotenzial bis 95,40 Euro.

Unternehmen im Fokus Airbus hat im April 54 Passagiermaschinen ausgeliefert. Der Flugzeugbauer wird weiterhin von Lieferengpässen ausgebremst. Continental verbuchte ein Umsatzplus in Q1 von elf Prozent. Der Nettogewinn stieg gleichzeitig um 59,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Autozulieferer bestätigte zudem die Jahresziele. Das kam bei den Investoren gut an. E.On steigerte das EBITDA im ersten Quartal um 30 Prozent gegenüber Q1 2022 und rechnet damit, im Gesamtjahr das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen. Heidelberg Materials hat die Prognose nach einem starken ersten Quartal angehoben. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers meldete für Q1 einen Rückgang des EBIT um 30 Prozent. Eines der Ursachen war der erwartet drastische Umsatzeinbruch bei Covid-19-Schnelltests. Die Aktie verlor daraufhin deutlich. United Internet profitierte von der gestiegenen Nachfrage nach Cloud- und Webhosting-Dienstleistungen. Dies sorgte für ein Umsatzplus von 6,6 Prozent. Der hohen Kosten für den Netzausbau belasteten in Q1 jedoch den Gewinn. Die Aktien notiert inzwischen auf dem tiefsten Stand seit Herbst 2012. Morgen melden unter anderem Aurubis, Bayer, Bilfinger, Deutsche Telekom, Hannover Rück., Knorr Bremse, Merck, Nordex, Pfeiffer Vacuum, Siltronic, SMA Solar, Ströer, ThyssenKrupp und RWE (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Adidas, BMW, Heidelberg Materials, Jungheinrich, MTU Aero Engines, SAP und Varta laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt. Wichtige Termine G7 Finance Ministers and Central Bank Governors‘ Meeting in Niigata

China (Mainland)-Inflation

United Kingdom-BoE Bank rate decision

United States-Initial Jobless Claims

United States-PPI demand

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on financial stability

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.880/15.960/16.020/16.140 Punkte Unterstützungsmarken: 15.800/15.840/15.860 Punkte Der DAX® prallte an der Oberkante des kurzfristigen Abwärtstrendkanals nach unten ab und pendelte sich zum Handelsschluss im Bereich der Kreuzunterstützung bei 15.860 Punkten ein. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.960 Punkte. Andernfalls droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.840 beziehungsweise 15.800 Punkte. Das Volatilitätsbarometer für den DAX®, der VDAX® new ist weiterhin im Bereich des 3-jährigen Tiefs. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 04.04.2023 –10.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.05.2016 – 10.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,90 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 271,35 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 17:15 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,92 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,16 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 17:15 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,63 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 12,71 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2023; 17:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

