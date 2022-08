Tagesausblick für 11.08.: US-Inflationszahlen stützen den DAX. Maschinenbauer und Wasserstoffaktien gefragt!

Die US-Inflationsrate lag im Juli bei 8,5 Prozent und damit unter den Erwartungen vieler Marktteilnehmer. Prompt zogen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 kräftig nach oben und klopften an die obere Grenze ihres jeweiligen kurzfristigen Seitwärtstrends. Ob der Inflationsgipfel damit jedoch schon erreicht ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Gleichwohl sind die Chancen für eine Zinserhöhung der Fed um 50 statt 75 Basispunkte im September gestiegen.

Dies zeigt sich auch am Anleihemarkt. Die Renditen langfristiger europäischer und US-Amerikanischer Staatspapiere sind mehrheitlich etwas gesunken. Am Rohstoffmarkt blieb es heute ebenfalls ruhig. Edelmetalle wie Gold und Silber pendelten im Bereich ihres gestrigen Schlussstands. Der Ölpreis gab zwar etwas nach, blieb jedoch in dem seit Tagen gebildeten Seitwärtstrend.

Das neue Onemarkets Magazin ist da! Darin lesen Sie wer die Gewinner der neuen Klimapakete der EU und Deutschland sind, welche US-Tech-Aktien Chance auf ein Comeback haben und vieles mehr!

Unternehmen im Fokus E.ON meldete für das zweite Quartal einen Ergebnisrückgang. Ursache war unter anderem der gestiegene Strompreis, der erst im Laufe des zweiten Quartals an Kunden weitergegeben werden konnte. Der Reisekonzern TUI erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 4,4 Mrd. Euro. Rund 650 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen ist nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Flugausfälle nicht gelungen. Der Konzern rechnet jedoch damit, dass im Schlussquartal des Geschäftsjahres ein Gewinn steht. Der Automobilzulieferer Vitesco Technologies verbuchte im zweiten Quartal einen leichten Umsatzanstieg. Die gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Transport und Energie belasteten jedoch das Ergebnis. Dennoch halten die Regensburger an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute der Solactive Deutscher Maschinenbau Index, die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index. Aus Europa werden morgen unter anderem Ceconomy, Daimler Truck, Deutsche Telekom, K+S, Nordex, ProSiebenSat.1, RWE, Salzgitter, Siemens, SMA Solar, Ströer Media, ThyssenKrupp und Varta die Geschäftsbücher öffnen.

Wichtige Termine Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 6. August

Erzeugerpreise USA, Juli Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.770/13.900/14.100 Punkte Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350/13.500 Punkte Der DAX® rührte sich bis zur Bekanntgabe der US-Inflationszahlen kaum von der Stelle. Um 14:30 Uhr sprang der Leitindex um rund ein Prozent nach oben. Im weiteren Verlauf brökelten die Gewinne zwar etwas ab und die nächste Chance auf einen Ausbruch über 13.770 Punkte ist damit zunächst verstrichen. Der Trend ist dennoch aufwärtsgerichtet und ein neuer Anlauf dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 13.350 und 13.500 Punkten weiterhin eine breite Unterstützung. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 16.06.2021 – 10.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.08.2014– 10.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HP 16,54 15 12.633,837655 13.084,865659 Open End DAX® HB8MRA 16,74 20 12.859,422033 13.197,624832 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.08.2022; 17:15 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HR 1,97 -15 14.436,160787 13.984,308954 Open End DAX® HB8MRC 4,55 -20 14.210,578392 13.872,366626 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.08.2022; 17:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

