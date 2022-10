Tagesausblick für 11.10.: DAX steckt in Range fest. Chemie-Aktien deutlich im Plus!

Nach den schwachen Vorgaben aus New York pendelten die europäischen Akienindizes heute mehrheitlich in einer engen Range um den Schlusskurs vom Freitag. Im Wochenverlauf werden noch zahlreiche Reden von Notenbänkern und Inflationszahlen gemeldet. Vor diesem Hintergrund zeigten sich die Anleger zunächst zurückhaltend.

Als Bremsklotz für den Aktienmarkt fungiert derzeit auch der Anleihemarkt. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere legten heute mehrheitlich zu und drückten entsprechend auf die Stimmung der Aktionäre. Auch bei den Edelmetallen hinterließ der Renditeanstieg spuren. Die Notierungen für Gold und Silber gaben im Tagesverlauf deutlich nach. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil steckt derweil zwischen der Unterstützung bei 96,10 US-Dollar und der 200 Tage-Durchschnittslinie bei 101 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus ams Osram kam unter Druck als bekannt wurde, dass der Finanzvorstand im Frühjahr 2023 gehen wird. Der Fresenius Medical Care verlor nach negativen Analystenkommentaren deutlich. Chemie- und Stahlaktien legten heute kräftig zu. Katalysator waren Spekulationen, wonach es möglicherweise eine befristetes Gas- und Wärmepreisbremse geben könnte, von der zu einem gewissen Grad auch Industriekunden profitieren könnten. Der Chemie- und Stahlsektor zählt zu den sehr energieintensiven Bereichen. So setzten sich BASF und Covestro heute an die DAX-Spitze. Die Deutsche Post hat angekündigt, im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen die Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen.

Amazon wird am 11. und 12. Okober erneut einen Prime Day veranstalten. Mercedes-Benz meldet Absatzzahlen. Vitesco lädt zum Kapitalmarkttag. Zudem startet die Berichtssaison. So werden unter anderem About You,Givaudan und LVMH Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine Herbsttagung von IWF und Weltbank

Bundesbank-Vorstand Balz nimmt am Podiumsdiskussion zum Thema „Big Issue Debate: Fragmentation is an obstacle to achieving an interconnected, digital economy. Is Interlinking or interoperability the way forward?“ teil

Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane auf einer Konferenz von SUERF, SIPA, EIB und Societe Generale zum Thema “EU and US Perspectives: New Directions for Economic Policy”

Rede von Bundesbank-Vorstand Wuermeling bei der Herbsttagung des e-finance lab

FED-Präsident von Philadelphia, Patrick, spricht vor der Veranstaltung „Young, Smart and Local“ an der University of North Carolina in Greensboro zum Thema „How Anchor Institutions Drive Impact for Their Regions“

FED-Präsidentin von Cleveland, Mester, spricht vor Signature Luncheon des Economic Club of New York über die Geldpolitik und die wirtschaftlichen Aussichten

Fireside Chat mit EZB-Chefvolkswirt Lane beim Central Banking Seminar der New Yorker Fed Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.360/12.670/12.930/13.170 Punkte Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.140/ Punkte

Der DAX® setzten kurzzeitig auf der Unterstützung bei 12.140 Punkten auf. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der Leitindex allerdings erholen. Im Bereich von 12.300 Punkten ging den Bullen allerdings die Puste aus. Damit bleibt das technische Bild zunächst unverändert. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 11.870 und 12.140 Punkten eine solide Unterstützung und auf der Oberseite zeigt sich bei 12.670 Punkten ein starker Widerstand. Eine nachhaltige Bewegung nach oben beziehungsweise unten zeigt sich frühestens bei einem Ausbruch aus der 11.870/12.670-Punkterange.