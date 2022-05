Tagesausblick für 12.05.: DAX schließt nach volatiler Sitzung deutlich im Plus!

Es war ein recht wechselhafter Tag an den Aktienmärkten. Nach Kursgewinnen am Vormittag tauchten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 am frühen Nachmittag bis zur Nulllinie ab ehe es kurz vor Handelseröffnung in New York wieder deutlich nach oben ging. Zum Handelsschluss verbuchten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 Kursgewinne zwischen 1,8 und 2,3 Prozent. Unterstützung kam zum einen aus China. Der Rückgang der Corona-Infektionszahlen wecken die Hoffnung auf Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen. Zum anderen verlangsamt sich die Inflation in den USA – wenngleich auf einem weiterhin hohen Niveau. Die Andeutungen von EZB-Chefin Christine Lagarde, im Sommer möglicherweise an der Zinsschraube zu drehen, waren derweil keine große Überraschung für die Marktteilnehmer.

Das statistische Bundesamt meldete heute eine jährliche Inflationsrate von 7,4 Prozent. Im Vormonat waren es 7,3 Prozent. In den USA sank die Jahresrate auf 8,3 Prozent gegenüber 8,5 Prozent im Vormonat. Die Daten zeigen, dass der Inflationsdruck weiterhin hoch ist. Maßgeblich steuern die Energiepreise dazu bei. Sie dürften in den kommenden Wochen maßgeblich dafür verantwortlich sein, ob der Inflationsdruck nachläßt. An den Anleihemärkten wurden die Daten zur Kenntnis genommen. Mehr allerdings nicht. Nach dem jüngsten Anstieg der Renditen erscheint eine mögliche Zinswende in der Eurozone zu einem gewissen Grad bereits eingepreist. Die Stabilisierung am Anleihemarkt begünstigte auch ein Durchatmen bei den Edelmetallen. Gold verbuchte leichte Zugewinne. Die Notierungen für Platin und Silber legten gar über zwei Prozent zu. Der Ölpreis pendelte derweil im Bereich der gestrige Range.

Unternehmen im Fokus

Auto1 Group meldete einen Anstieg der Konzernerlöse um 82 Prozent und einen deutlichen Anstieg des Vorsteuergewinns. Am Vormittag gab die Aktie mächtig Gas. Am Nachmittag legte das Papier jedoch wieder den Rückwärtsgang ein und sank deutlich unter EUR 8. Die Commerzbank bekräftigte auf der heutigen Hauptversammlung das für dieses Jahr angepeilte Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro. Die Aktie reagierte allerdings kaum. Der Automobilzulieferer Continental meldete für das erste Quartal einen Umsatzrückgang von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hohe Logistik- und Rohstoffkosten drückten den Free Cashflow ins Minus. Die Marktteilnehmer quittierten das Zahlenwerk zwar mit Kursaufschlägen. Dennoch verharrt es noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Wasserstoff-Spezialist Nel meldete für das abgelaufene Quartal überraschend einen Gewinn. Die Aktie konnte sich daraufhin vom jüngsten Tief lösen. TUI will im laufenden Geschäftsjahr einen signifikanten Gewinn erzielen. Konzernchef Fritz Jokussen zufolge verweist dabei auf die guten Buchungszahlen. Die Aktie des Touristikkonzerns legte daraufhin deutlich zu.

In den USA kamen die Aktien zeigte Peloton eine starke Gegenbewegung nach dem gestrigen Crash. Adobe, AMD und Electronic Arts starteten ebenfalls mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählte heute der Deutsche Aufsteiger Index.

Morgen werden unter anderem Allianz, Bechtle, Commerzbank, Encavis, Freenet, HHLA, Knorr-Bremse, Merck, Nordex, ProSiebenSat.1, RWE, Siemens, Ströer, United Internet, Varta und Verbio Zahlen zum zurückliegenden Quartal vorlegen. Darüberhinaus laden Adidas, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, HelloFresh, K+S, Nemetschek und VW laden zur Hauptversammlung. SMA Solar und STMicroelectronics laden jeweils zum Kapitalmarkttag und Fraport meldet Verkehrszahlen.

Wichtige Termine USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. Mai

USA – Erzeugerpreise, April

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.100/14.300/14.500 Punkte Unterstützungsmarken: 12.620/13.100/13.410/13.680 Punkte Der DAX® präsentierte sich heute auffallend volatil. So pendelte der Leitindex zwischen 13.530 und 13.750 Punkten und schloss sogar oberhalb der oberen Range. Dies kann als positives Zeichen gewertet werden. Gleichwohl ist es noch ein Stück bis zur nächsten wichtigen Hürde bei 14.100 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 14500/14.820 Punkte. Bis dahin muss stets mit weiteren Rücksetzern auf 13.380 Punkte oder gar darunter gerechnet werden. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 06.02,2021 –11.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.05.2014– 11.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

