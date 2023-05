Tagesausblick für 12.05.: DAX volatil. Bayer, ThyssenKrupp und Silber brechen ein.

Die europäischen Aktienmärkte setzten ihren Konsolidierungskurs heute fort. Zwar deuten die Daten für die US-Erzeugerpreise auf einen Rückgang des Inflationsdrucks hin, aber die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten fielen schwächer aus als von vielen Experten erwartet wurden. Zudem bremsen der erneute Streit um die Schuldenobergrenze in den USA und durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China. Die Deflation der Erzeugerpreise in China schüren Zweifel an einem deutlichen Aufschwung. So verlor der DAX® rund 0,3 Prozent gegenüber gestern.

An den Anleihemärkte sorgten die US-Erzeugerpreise für eine gewisse Entspannung. Die Renditen 2- und 10jähriger Staatsanleihen näherten sich in Europa und den USA jeweils ihrem Monatstief. Bei den Edelmetallen musste Silber einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Über vier Prozent verlor die Notierung für eine Feinunze und sank damit auf den tiefsten Stand seit Anfang April. Bei Palladium und Platin kam es nach der Rally in den zurückliegenden Tagen zu Gewinnmitnahmen. Die OPEC erwartet eine höhere Ölnachfrage aus China. Dennoch gab die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil erneut nach und setzte damit den Abwärtstrend zunächst fort. Beim Phelix Future (Strompreis-Future) und beim ICE EUA Future (Carbon-Future) deutete sich gestern ein Ausbruch über eine Widerstandsmarke an. Heute gaben beide Notierungen jedoch etwas nach.

Unternehmen im Fokus Bayer präsentierte für Q1 schwache Zahlen und schränkte die Jahresprognose auf das untere Ende ein. Anleger quittierten dies mit einem Kursabschlag von rund sieben Prozent. Die Deutsche Telekom, Hannover Rück und SMA Solar konnten hingegen mit ihren Daten für die ersten drei Monate des Jahres positiv überraschen. Die Bonner haben ihre Prognose für das Gesamtjahr sogar leicht angehoben. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursaufschlag. ThyssenKrupp meldeten für das abgelaufene Quartal einen Einbruch beim EBIT. Zwar hält der Industriekonzern an den Jahresprognosen fest. Das MDAX®-Papier brach dennoch ein. Morgen melden unter anderem Allianz, Nordex, Richmont, Société Général und Vitesco Technolgies (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Dürr, HelloFresh und Hensoldt laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt. Telefonica Deutschland lädt morgen zum Kapitalmarkttag. Wichtige Termine G7 Finance Ministers and Central Bank Governors‘ Meeting in Niigata

France-Inflation Final

United States-Imports/Exports