Tagesausblick für 13.10.: DAX – Anleger warten auf Fed-Protokoll und US-Inflationsdaten!

Unternehmen im Fokus

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group konnte die Zahl der verkauften Fahrzeuge nur leicht erhöhen. Das Papier sank daraufhin auf ein neues Allzeittief. BASF meldete Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Demnach verbuchte der Chemieriese einen Gewinnrückgang und kündigte eine Sparprogramm an. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursanstieg. Der Stahlhändler Klöckner & Co. wartete heute mit einer Gewinnwarnung auf. Hintergrund ist der drastische Rückgang der Stahlpreise. Der SDAX®-Wert brach daraufhin um über neun Prozent ein. Stahlhersteller wie Salzgitter und ThyssenKrupp schlossen nur mit leichten Verlusten. Der Luxusartikelhersteller LVMH meldete für das dritte Quartal 2022 ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 28 Prozent und profitierte dabei vor allem von einer kräftigen Erholung in Asien. Immobilienaktien wie Aroundtown, TAG Immobilien und Vonovia kamen auch heute unter Druck. Die weiterhin angespannte Lage an den Anleihemärkten belastet den Sektor besonders.

Es werden unter anderem BlackRock, Easyjet und Südzucker Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.