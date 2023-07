Tagesausblick für 14.07.: DAX legt weiter zu. Rally bei Rohstoffen

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 legten den fünften Handelstag in Folge zu. Die US-Inflationsraten gaben den Märkten gestern positive Impulse. Zudem purzelten die Renditen am langen und am kurzen Ende. Die heute veröffentlichten schwachen Wirtschaften aus China drückten nur kurz auf die Stimmung. So sank der Export aus China im Juni um 12,4 Prozent gegenüber über dem Vorjahresmonat und die Importe um 6,8 Prozent. Am Nachmittag wurden die US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat deuten diese Daten auf eine weiter rückläufige Inflation hin.

Am Anleihemarkt setzte sich die Kurserholung der vergangenen Tage fort. Die Rendite 2jähriger Bundesanleihen fiel auf ein neues Monatstief. Die Rendite 10jähriger Papiere verlor in zwei Tagen knapp 20 Basispunkte. Rückläufige Renditen und ein schwächelnder US-Dollar gaben den Edelmetallen heute weiteren Auftrieb. Der Goldpreis setzte sich bei 1.960 US-Dollar fest. Beim Silberpreis summierte sich der Kursanstieg der zurückliegenden beiden Handelstage auf rund 1,50 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil erreichte den höchsten Stand seit Ende April.