Tagesausblick für 14.3.: DAX sinkt unter 15.000 Punkte. Teamviewer und VW im Fokus!

Der DAX ® setzte die Konsolidierung heute fort. Dabei sorgte die Insolvenz der Silicon Valley Bank weiterhin für Verunsicherung. Im Wochenverlauf findet noch die mit Spannung erwartete EZB-Sitzung statt. So tauchte der DAX® zunächst unter das März-Tief auf rund 15.100 Punkten ab.

Viele Investoren schichteten Positionen in Anleihen um. Dies drückte die Renditen europäischer Rentenpapiere kräftig nach unten. Gold und Silber profitierten ebenfalls von der starken Verunsicherung an den Aktienmärkten. Dabei schob sich der Goldpreis auf rund 1.900 US-Dollar pro Feinunze. Am Ölmarkt blieb es hingegen relativ ruhig. So schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil rund ein Prozent schwächer beri rund 82 US-Dollar.