Tagesausblick für 15.02.: DAX schließt nach kräftigen Ausschlägen stabil. Jenoptik beflügelt Maschinenbauindex!

Top-Thema des Tages war heute die US-Inflationsrate. Mit einer annualisierten Rate von 6,4 Prozent fiel sie etwas höher aus, als von vielen Experten im Vorfeld erwartet wurde. DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 reagierten jeweils mit extremen Ausschlägen nach oben und unten. Nach 10 Minuten waren die Daten allerdings weitgehend verdaut. Nachhaltigen Einfluss hatten die US-Verbraucherpreise auf die Aktienmärkte zunächst nicht. Vielmehr schlossen DAX®, CAC®40 undEuroSTOXX®50 schließlich im Bereich ihres Schlussstands von gestern.

An den Anleihemärkten fielen die Reaktionen deutlicher aus. Die Rendite der 10jährigen Staatspapiere aus den USA zogen um vier Prozentpunkte und vergleichbare Bundesanleihen um fünf Prozentpunkte an. Steigende Renditen drücken häufig auf die Notierungen von Edelmetallen. So auch heute. Der Goldpreis hatte Mühe die Marke von 1.850 US-Dollar zu verteidigen. Der Preis für eine Feinunze Silber sank unter 22 US-Dollar. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei der Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil, dies nach dem gestrigen Ausflug über 87 US-Dollarmarke heute auf 85,30 US-Dollar sank.

Unternehmen im Fokus

Nun ist es offiziell. Air India plant insgesamt 250 Flugzeuge von Airbus zu kaufen. Die Aktie schloss daraufhin leicht im Plus. Ceconomy konnte im abgelaufenen Geschäftsquartal den Umsatz deutlich steigern. Zudem ist der Verkauf von 29 Media-Markt-Läden in Schweden geplant. Investoren quittierten die Meldung mit einem deutlichen Kursaufschlag. Jenoptik meldete für 2022 starke Zahlen und zeigt sich auch für 2023 optimistisch. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um über fünf Prozent. Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat zwar die eigenen Prognosen für 2022 übertroffen. Die Aktie gab dennoch nach. Bei Brenntag schürte der aktivistische Investor Capital Calls Spekulationen um eine Aufspaltung. Norma Group verbesserte sich nach überraschend guten Geschäftszahlen. ThyssenKrupp brach nach der Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal ein. Der Börsengang der Wasserstofftochter Nucera ist zwar vorbereitet. Allerdings macht es der Finanzvorstand weiterhin vom Börsenumfeld abhängig.

Bei den Strategie- und Themenindizes präsentierten sich heute der Solactive Deutscher Maschinenbau Index und der Stoxx Europe 600 Telecom Index stark. Beim Maschinenbau Index waren vor allem die Aktien von Bilfinger, Jenoptik und Suess Micro die Antreiber. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Cisco Systems, Kering und Kraft Heinz Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Siemens Healthineers lädt zur Hauptversammlung. Wichtige Termine Eurozone: Handelsbilanz Eurostat, Dezember 2022, NSA

Eurozone: Industrieproduktion, Dezember 2022

USA: Empire State Index, Dezember 2022

USA: Einzelhandelsumsatz, Januar 2023

EZB-Präsidentin Lagarde nimmt an Plenardebatte zum EZB-Jahresbericht 2022 im Europäischen Parlament teil

USA: Industrieproduktion, Januar 2023

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.440/15.480/15.530/15.650 Punkte Unterstützungsmarken: 14.920/15.250/15.300/15.360/15.400 Punkte Am Vormittag blieb es recht ruhig am deutschen Aktienmarkt. Dabei pendelte der DAX® in einer engen Range zwischen 15.400 und 15.440 Punkten. Nach Bekanntgabe der US-Inflationsrate weitete sich die Handelsrange auf 15.370/15.530 Punkte aus. Zum Handelsschluss stabilisierte sich der Index bei 15.430 Punkte. Auf der Oberseite hat sich damit zwischen 15.480 und 15.530 Punkten eine Widerstandszone ausgebildet. Nachhaltige Kaufimpulse zeichnen sich frühestens oberhalb dieser Zone ab. Zwischen 15.250 und 15.400 Punkten findet der DAX® eine Reihe von Unterstützungslinien, die eine mögliche Abwärtswelle bremsen könnten.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 11.01.2023 – 14.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.02.2016 – 14.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH* 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

*Zeichnungsfrist bis 23.02.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.02.2023; 17:25 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,64 15 14.372,973334 14.886,088482 Open End DAX® HC01HP 18,50 20 14.629,610973 15.014,369742 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.02.2023; 17:25Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,51 -15 16.423,543379 15.909,486471 Open End DAX® HC30J6 2,59 -20 16.166,905739 15.782,133382 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.02.2023; 17:25 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

