Tagesausblick für 15.3.: DAX schließt deutlich erholt. Porsche gibt Gas.

Nach dem gestrigen Kurssturz suchen die Leitindizes heute den Boden. Dabei stützten vor allem die US-Märkte und der Rückgang der US-Inflation im Februar auf 6 Prozent. Die Insolvenz der SVB dürfte die Investoren dennoch die nächsten Tage beschäftigen. Morgen werden eine Reihe vielbeobachteter Daten veröffentlicht. Im Wochenverlauf wartet zudem die Zinsentscheidung der EZB auf die Investoren. Die Lage bleibt somit weiterhin labil.

An den Rentenmärkten zeigte sich im Tagesverlauf ein starker Rebound. Dabei zogen die Renditen 10jähriger Staatspapiere um 25 Prozentpunkte nach oben. Die Kurse der Edelmetalle haben sich noch dem gestrigen Anstieg auf dem erhöhten Niveau stabilisiert. Der Goldpreis setzte sich damit oberhalb von 1.900 US-Dollar fest. Wenig Bewegung war am Ölmarkt zu beobachten. So pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 80 US-Dollar.