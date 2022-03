Tagesausblick für 16.03.: DAX scheitert an 14.000 Punktemarke. Ölpreis bricht ein!

Nach dem deutlichen Rücksetzer in den zurückliegenden Tagen, hat sich die Lage heute stabilisiert. Die Renditen langfristiger Papiere stagnierten somit auf einem relativ hohen Niveau. Bei den Edelmetallen setzte sich der Konsolidierungskurs hingegen mehrheitlich fort. Der Goldpreis sank unter 1.950 US-Dollar pro Feinunze und die Notierung für Silber unter 25 US-Dollar. Gar noch drastischer fielen die Kursverluste bei Öl aus. Dabei sank der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil erstmals seit den 1. März 2022 unter die Marke von 100 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Seit dem kräftigen Sprung nach oben am vergangenen Mittwoch pendelt die Aktie von von Adidas in einer engen Range. Positive Analystenkommentare konnten dem Papier heute nicht weiter auf die Sprünge helfen. Mercedes-Benz hat ein Batteriewerk in den USA eröffnet. Damit soll die Elektromobilität bei den Stuttgartern an Fahrt gewinnen. Die Aktie deutete zum Handelsschluss den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 61,85 an. RWE bestätigte das Zahlenwerk für 2021 und die Mitte Februar angehobene Prognose für das laufende Geschäftsjahr. So erwartet das Unternehmen für 2022 einen bereinigten Nettogewinn von 1,3 bis 1,7 Milliarden Euro. Wacker Chemie will den operativen Gewinn 2022 auf dem Niveau des Vorjahres halten. Die Meldung kam bei den Anteilseignern gut. Das MDAX®-Papier stieg auf das Hoch vom Januar.

Morgen legen unter anderem BMW, E.On, Grand City Properties, Inditex, MorphoSys und Teamviewer ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022. Wichtige Termine USA – Einzelhandelsumsatz, Februar

USA – Einfuhrpreise, Februar

USA – FED, Federal Reserve Federal Open Market Committee (FOMC), Zinsentscheid Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.000/14.470/14.760 Punkte Unterstützungsmarken: 11.470/12.000/12.570/13.000/13.450/13.850 Punkte Der DAX® sackte zu Handelsbeginn deutlich nach unten. Im Bereich von 13.600 Punkten zeigten sich allerdings die Bullen und trieben den Leitindex schrittweise wieder auf den Schlussstand des Vortags. Die Nervosität ist weiterhin hoch und in der zweiten Wochenhälfte stehen mit der Fed-Zinsentscheidung und dem großen Verfallstag noch zwei Großereignisse an, die die Märkte signifikant bewegen können. Gelingt der Ausbruch über 14.000 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.470 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex im Bereich von 13.450 Punkten einen Unterstützung. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 29.04.2021–15.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.03.2015– 15.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de