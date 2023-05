Tagesausblick für 16.05.: Bullen fehlt die Kraft. Siemens Energy und Henkel gefragt

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.960/16.000/16.020 Punkte Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.850/15.910 Punkte

Wie in den Handelstagen zuvor schon häufiger zu beobachten war, startete der DAX® mutig mit einem Sprung nach oben in den Handel. Allerdings zog die Masse nicht mit. So bröckelten auch heute die anfänglichen Gewinne wieder ab. Damit bleibt das technische Bild unverändert. Solange die Marke von 16.000 Punkten nicht nachhaltig überwunden ist, werden die Bären stets ihre Chancen suchen und bekommen. Auf der Unterseite findet der Leitindex aktuell zwischen 15.870 und 15.910 eine starke Unterstützungszone. Das Pendeln in einer engen Range hält das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.